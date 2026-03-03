Más problemas con la entrega de bidones de agua

Los vecinos de Villa Castells renovaron sus reclamos por las irregularidades en la entrega de bidones de agua potable que distribuye ABSA. Se trata de aquellos usuarios que no pueden consumir el agua de red, a los que por disposición judicial, la empresa debe otorgarles un bidón diario de 8 litros. Sin embargo, según denuncian, en más de una ocasión la entrega no se cumple.

El reparto se realiza de lunes a viernes de 8.30 a 14 y los sábados de 9 a 12. No obstante, ayer por la mañana los vecinos se encontraron con la oficina cerrada y sin información oficial. “Así está ABSA donde deben entregar bidones. Sin ningún cartel ni nadie que dé una explicación”, relató una frentista que aguardó más de 15 minutos junto a otros vecinos.

En ese lapso, señalaron, llegaron más de 20 personas que esperaron en la vereda de la delegación de 501 entre 15 y 16 sin obtener respuesta alguna. Según indicaron, se distribuyeron “dos bidones por persona hasta agotar lo que había”, lo que dejó a muchos sin agua. “La explicación que nos dio un joven empleado es que lo mandaron a repartir lo que había”, afirmaron.

Cerca del mediodía, desde la empresa le informaron a los vecinos que las irregularidades se debieron a problemas con el camión repartidor, que el inconveniente ya estaba resuelto por lo que se reanudaba el servicio. La noticia circuló rápidamente en los grupos vecinales y muchos se acercaron al punto de retiro, pero lamentablemente se terminaron antes de que todos pudieran acceder.

“La mayoría de los vecinos fuimos dos veces en el día. Incluso algunos caminando o en bicicleta desde Villa Castells. Es totalmente injusto que pase esto, y más después de un fin de semana”, expresó una vecina. “Es muy angustiante la situación, porque no nos queda otra alternativa que comprar agua”, agregó.

El malestar entre los usuarios ya venía desde el sábado, cuando se les informó que para retirar los bidones deberían presentar DNI y factura de ABSA al día. Algo que tomaron como una provocación. “Pago todos los meses el servicio para después tener que ir a comprar agua”, cuestionó otra usuaria.

A pesar del inconveniente puntual con el camión de ayer, los frentistas aseguran que las fallas vienen de días anteriores. “La semana pasada el camión no trajo la cantidad necesaria y me quedé tres días sin agua”, denunció Gabriela, vecina del barrio.

“Ayer no pude llegar antes de las 14. Mañana voy a ir bien temprano, porque si no vas temprano no conseguís”, expresó la vecina y detalló el dolor de cabeza que conlleva tener que salir todos los días a buscar agua: “A mí me queda bien pasar 12:30 porque ya me voy a trabajar, pero a esa hora ya no consigo el bidón de agua. Entonces tengo que salir de casa dos veces, una para ir a buscar el agua y otra para ir al centro a trabajar”.

Vale recordar que los damnificados son quienes viven en las manzanas comprendidas entre las calles 496 y el arroyo Rodríguez, y desde Belgrano a Centenario, así como del sector que va de 485 a 505 y de 2 a 13.