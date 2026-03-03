Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El discurso será por la mañana

Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo

Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo

La apertura de sesiones del año pasado en el Concejo local /el dia

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

3 de Marzo de 2026 | 01:34
Edición impresa

Luego de la Asamblea Legislativa provincial, que encabezó ayer el gobernador Kicillof, el intendente, Julio Alak, hará hoy, desde las 10 hs., lo propio en el Concejo Deliberante, donde encabezará la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del deliberativo local. Será con un discurso en base a la recuperación del orden administrativo y económico de la Comuna y las obras para la recuperación de la Ciudad ejecutadas y a proyectarse.

El discurso que el jefe comunal brindará ante ediles del oficialismo y la oposición, así como ante invitados especiales, como legisladores provinciales y nacionales, dirigentes del sindicalismo, referentes de distintos partidos políticos y de las instituciones intermedias, se basará en la premisa de comenzar por el “orden” para obtener el “progreso”.

Con esta idea, el jefe comunal repasará su gestión respecto a la reconstrucción administrativa de la Municipalidad, que incluyó una importante reducción de la planta de personal, eliminando nombramientos de personas que no asistían a trabajar, así como la recuperación financiera de la Comuna.

En esa línea, realizará un repaso por las obras ejecutadas en sus primeros dos años de gestión, especialmente aquellas destinadas a la recuperación del espacio público y la “calidad de vida” de los platenses, como a las que hacen a la conectividad vial.

Mencionará la remodelación de las plazas San Martín, Italia y Rocha, así como el ensanche y recuperación de la avenida 60, en Los Hornos, la bajada de la Autopista en la avenida 520 y las obras hidráulicas y de pavimentación que se encuentran ejecutándose en los barrios de la periferia.

Al tiempo que anunciará nuevos proyectos de obra, como la de la plaza España, que comienza esta semana, y el parque Saavedra, apuntará sus objetivos de gestión para lo que viene en la rejerarquización de la Ciudad como capital bonaerense, enfoncándose en el fomento del turismo y el desarrollo cultural.

Una asamblea para el escándalo, con un Milei original y ayuda opositora

Acelerar sin gradualismo, el reclamo de Cavallo

El jefe comunal repasará su gestión respecto a la reconstrucción administrativa

Respecto de los desafíos, se espera que Alak se alinee con el reclamo del gobernador, Axel Kicillof, hacia el gobierno nacional, ante un régimen de coparticipación que deja a la Provincia rezagada económicamente, con un fuerte impacto negativo en los municipios.

Con el discurso del Intendente, las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante quedarán abiertas. El presidente del cuerpo, Marcelo Galland, ya convocó a la primera, a celebrarse el jueves próximo. Entre los primeros temas importantes que el deliberativo local abordará este año se encuentra el de la licitación del Transporte Público, que se encuentra en su instancia final de adjudicación. Tras el visto bueno del Ejecutivo, el nuevo sistema deberá ser refrendado por los concejales, lo que se espera para marzo.

Además, el Concejo tiene en agenda dos sesiones especiales: una el lunes 9, en conmemoración del día internacional de la mujer, y otra el 24, cuando se conmemore el Día de la Memoria, con un homenaje a los detenidos desaparecidos en nuestra ciudad durante la última dictadura militar.

 

