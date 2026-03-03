Tragedia por una soga que atravesaba una calle

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Una comparsa en la mira de la Justicia, porque sus integrantes fueron quienes la colocaron para demarcar el tránsito. Hay imputados
Un festejo de carnaval terminó en tragedia en Quilmes Oeste cuando un hombre de 36 años, que circulaba en moto con su hijo, murió al impactar con una soga tendida en plena calle para bloquear el tránsito.
El hecho conmocionó a vecinos y autoridades y derivó en la suspensión de la actividad prevista para ese día.
El accidente ocurrió el sábado por la tarde en la avenida 12 de Octubre y la calle 390, donde se había colocado una cuerda entre veredas con la intención de impedir el paso de vehículos para permitir un desfile de murgas que se desarrollaba en el marco de los festejos de carnaval.
La instalación no contaba con señalización adecuada ni autorización municipal.
El conductor, identificado como Federico Martínez, no pudo advertirla a tiempo y el impacto le provocó una herida grave en la zona del cuello, que le causó la muerte casi en el acto.
Su hijo cayó del rodado y resultó lesionado, pero fue asistido por personal médico y, según fuentes oficiales, se encontraba fuera de peligro.
Según algunas versiones, era el que conducía la motocicleta y alcanzó a agacharse cuando se encontró con el cable delante suyo.
La investigación busca establecer quiénes fueron los responsables de colocar la cuerda y si actuaron sin los permisos correspondientes, así como las posibles imputaciones por homicidio culposo.
En las primeras diligencias, dos hombres fueron identificados como las personas que ataron la soga y generaron la obstrucción. La titular de la UFI N°9, dispuso el secuestro de la motocicleta y avanzó en la imputación.
