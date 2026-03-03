Piden nuevos estudios por el fentanilo adulterado

La investigación judicial por la muerte de más de un centenar de pacientes, a causa de la administración de fentanilo contaminado HLB Pharma en hospitales y clínicas en varias provincias, sumó en las últimas horas nuevos estudios ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que podrían agravar las imputaciones, y la decisión de la Justicia de rechazar los pedidos de domiciliaria para los principales imputados. Se trata de José Maiorano, Diego García y Ariel García. Otro de los detenidos es Javier Martín Tchukrán.

Los estudios pedidos abarcan a 48 sobrevivientes de la infección bacteriana.