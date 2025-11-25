Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Acerías Berisso: la empresa va tras la quiebra y los trabajadores reclaman sueldos adeudados
25 de Noviembre de 2025 | 21:23

La situación en Acerías Berisso se agravó tras el anuncio de la empresa de presentar la quiebra, mientras los trabajadores continúan reclamando salarios, indemnizaciones y aportes impagos. En una reciente audiencia en el Ministerio de Trabajo, la compañía ratificó su intención de quebrar, sin responder a los reclamos laborales.

Los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciaron que los representantes patronales expresaron que "no tienen intención de abonar nada a los trabajadores", lo que fue calificado como "abandono total e irresponsabilidad". Ante esta postura, no descartan nuevas medidas de fuerza.

El conflicto comenzó en abril con retrasos en los pagos, y se intensificó en octubre cuando los operarios encontraron la planta detenida y decidieron ocuparla para evitar un posible vaciamiento. A pesar de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, no hubo avances significativos y los empleados denuncian un vaciamiento encubierto de la planta.

Mientras tanto, se conoció que un grupo empresario estaría interesado en adquirir la fábrica, con una posible auditoría que incluiría la participación de los trabajadores, aunque aún no se han definido detalles.

 

