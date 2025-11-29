Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Policiales

Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas

Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
29 de Noviembre de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

Ensenada fue escenario de un violento episodio este viernes por la noche, cuando una adolescente de 13 años terminó hospitalizada tras sufrir graves quemaduras en el rostro y el cuello. El hecho ocurrió en la zona de 36 y 123, en el barrio El Dique.

Según fuentes policiales, alrededor de las 22, un llamado al 911 alertó sobre una menor lesionada en la vía pública. Al arribar, efectivos de la Comisaría 3ª fueron informados por el Centro de Monitoreo de que la víctima ya había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital Gutiérrez.

En el lugar, la madre de la chica contó que su hija había sido atacada por otra menor de la misma edad, vecina del domicilio. Según el relato, la agresora estaba prendiendo fuego basura en la calle y, en medio de una discusión, comenzó a golpearla con una escoba encendida, provocándole múltiples quemaduras.

El médico de guardia confirmó que la adolescente presentaba lesiones en las fosas nasales, rostro, labio y cuello. Tras recibir las primeras curaciones, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad para continuar con evaluación y observación.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta

El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
+ Leidas

Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: formaciones, hora y TV

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

La Plata contra la AFA

Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Últimas noticias de Policiales

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta

Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
La Ciudad
Escala en conflicto en Acerías Berisso: reclaman por salarios y denuncian traslado de producción
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Operativo policial, cortes y desvíos por el recital de La Mona Jiménez en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata
La Facultad de Odontología de la UNLP celebró sus 60 años con un congreso internacional 
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
Deportes
Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: formaciones, hora y TV
Le anularon la primera vuelta a Colapinto y largará último en el GP de Qatar
Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado
Información General
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
Espectáculos
Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla