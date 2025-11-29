Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas

Ensenada fue escenario de un violento episodio este viernes por la noche, cuando una adolescente de 13 años terminó hospitalizada tras sufrir graves quemaduras en el rostro y el cuello. El hecho ocurrió en la zona de 36 y 123, en el barrio El Dique.

Según fuentes policiales, alrededor de las 22, un llamado al 911 alertó sobre una menor lesionada en la vía pública. Al arribar, efectivos de la Comisaría 3ª fueron informados por el Centro de Monitoreo de que la víctima ya había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital Gutiérrez.

En el lugar, la madre de la chica contó que su hija había sido atacada por otra menor de la misma edad, vecina del domicilio. Según el relato, la agresora estaba prendiendo fuego basura en la calle y, en medio de una discusión, comenzó a golpearla con una escoba encendida, provocándole múltiples quemaduras.

El médico de guardia confirmó que la adolescente presentaba lesiones en las fosas nasales, rostro, labio y cuello. Tras recibir las primeras curaciones, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad para continuar con evaluación y observación.

