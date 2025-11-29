Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 4.000 socios
Investigadores chinos identificaron una nueva especie de sapo cornudo, el Boulenophrys yangchunensis, en la provincia de Guangdong, en el sur de China.
Sus hallazgos fueron publicados en la revista taxonómica internacional Herpetozoa.
El anfibio de cuerpo pequeño se caracteriza por talones que se juntan cuando sus extremidades traseras están plegadas, un hocico afilado en vista dorsal y una sola almohadilla nupcial con densas espinas en las bases dorsales del primer y segundo dedo en los machos adultos reproductores.
Habita arroyos de montaña que fluyen, en el suelo del bosque cercano y en la hojarasca de la Reserva Natural Provincial de Ehuangzhang, que se encuentra en la ciudad de Yangchun.
Se observaron llamadas de los machos desde hojas de 10 a 30 centímetros sobre el suelo.
Según el investigador principal Lin Shishi de la Politécnica de Ingeniería de Protección Ambiental de Guangdong, el nombre de la especie se deriva de su sitio de descubrimiento.
Lin enfatizó que el hallazgo refleja estudios de especies precisos y específicos, así como esfuerzos de conservación, y señaló que el descubrimiento subraya el papel de las áreas protegidas en la preservación de la biodiversidad.
El estudio fue realizado por el Centro de Monitoreo, Rescate y Conservación de Vida Silvestre de Guangdong, la Politécnica de Ingeniería de Protección Ambiental de Guangdong y la Reserva Natural Provincial Yangchun Ehuangzhang de Guangdong.
