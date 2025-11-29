Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata

29 de Noviembre de 2025 | 07:00

Hoy

MÚSICA

Andrés Morman.- A las 21 en “G” Resto Music Bar, 71 entre 17 y 18, homenaje a Víctor Heredia y otros. Cena show.

Édua Zádory & Anna Miernik.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, se presentan la violinista austrohúngara y la pianista polaca con un repertorio de compositores contemporáneos. Cierre de la temporada de Lumen Artis.

Miranda.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115.

Carlos “Mona” Jiménez.- A las 21 en el Estadio Único Diego A. Maradona, 25 y 32. Las puertas del predio abren a las 18.

Canto en Trama.- A las 19.30 en 45 Nº509 entre 5 y 6, Asociación Mutual de empleados de Escribanía.

Ianus Coral y Vox Populi.- A las 19.45 en Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 Nº861 entre 3 y 4. Entrada libre.

La Plata es Música.- A las 20 en Pasaje Dardo Rocha, sala A, 50 entre 6 y 7.

Noche acústica.- A las 21 en La Hormiguera, 8 Nº1420 entre 61 y 62, con Amin Corball (voz), Patxi Linares (guitarra) y Guada Solis (guitarra y voz). Repertorio variado de música del cancionero popular.

Tioco + invitados.- A las 21 en Casa Unclán, 5 entre 63 y 64.

12° Marcha del TLGBINB.- A partir de las 14 en Plaza Moreno, 12, 14, 50 y 54. Shows: Brisaa, Lucien, Sofi B, Sol YSK, Franivv, Divina Dafne DJ y más.

Víctor Repak y su conjunto + Gustavo Giordano Show.- A las 21 en avenida 31 y 50. Bailable.

Coro Municipal de Personas Mayores.- A las 20 en Pasaje Dardo Rocha, sala Polivalente, 50 entre 6 y 7. Entrada libre.

Festival Jazz en La Plata.- A las 16.30 en Estación Provincial, 17 y 71, y a las 00.30 en Casa Unclán.

CINE

Las corrientes.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Milagros Mumenthaler.

Semana del Film Experimental.- A las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, “ORG” de Fernando Birri: versión tres horas de la emblemática película. Gratis.

TEATRO

Tarde o temprano.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 Nº1754.

Connie Ballarini.- A las 21 en Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Huella, palabras imprecisas de la vida.- A las 10 en Sala A, Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Fiesta Provincial del Teatro.

Tácticas guaraní.- A las 14 en Sala A, Pasaje Dardo Rocha. Fiesta Provincial del Teatro.

Valanaveva.- A las 16 en el Teatro de la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Fiesta Provincial del Teatro.

Animales en el techo.- A las 18.30 en Sala Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Fiesta Provincial del Teatro.

La suerte de Su.- A las 21 en el Teatro de la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Fiesta Provincial del Teatro.

Sobreviviré, de Hugo Marcos.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dirección Miguel Seimandi.

Narices Negras.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de María Cecilia Rossini.

Dramaturgias de Archivo.- A las 19 y 21 en Archivo Provincial Ricardo Levene, ingreso por calle 49, segundo piso.

Unos pocos globos dorados.- A las 20 en Espacio 44, 44 Nº 496 entre 4 y 5. Dirección y dramaturgia Victoria Hernández.

Numbers, magia y mentalismo.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Húmedas historias platenses.- A las 29 en El Galpón de Fierro, 15 y 71, Teatro Comunitario.

Dario Orsi – Hasta las manos.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 Nº 632 entre 7 y 8.

Juli Bellesi.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Te quiero hasta ahí.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47, con Leo Maiello.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería Teatro, 1 entre 36 y 37.

LITERARIAS

Carolina Boetti presenta su autobiografía.- A las 18 en la CPM, 54 Nº487, acompañada por Luz Maggio.

Mañana

MÚSICA

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla, 51 entre 9 y 10. Con la dirección de Bernardo Teruggi, se ejecutarán la Obertura de la ópera “Las bodas de Fígaro”, K. 492, de Wolfgang Amadeus Mozart; el Concierto para oboe y orquesta, en Do mayor, K. 314, también de Mozart -con la participación como solista invitado de Cristian Cocchiararo-; la Rapsodia húngara para violoncello y orquesta, Op. 68, de David Popper -con la intervención como solista de Franco Pineda- y la Sinfonía N° 1, en Do mayor, Op. 21, de Ludwig van Beethoven.

Narciso & Fórmula Beat.- A las 20.30 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6.

Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en 49 Nº879 entre 12 y 13. Entrada libre.

Don Argañaraz.- A las 20 en Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

CINE

La noche sin mi.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de María Laura Berch y Laura Chiabrando.

Revelaciones (What Lews Beneath).- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo CInemecánica. Se proyecta en 35mm.

Perros.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Gerardo Minutti.

Senda India.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Daniela Seggiaro en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.

TEATRO

Hay amores.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Creación colectiva coordinada por Lucía Baldantoni.

El debut de la piba.- A las 20 en Teatro Dynamo, 17 Nº1754 esquina 68.

Oscarcito, cover mutante.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dramaturgia y dirección Fabián Fernández Barreyro.

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Unipersonal de Rodrigo Mauregui, dirección Santiago Ríos.

Cuerdas Sueltas – Ciclo de obras breves.- A las 19 en Telón Negro, 13 Nº26 entre 32 y 33. Dramaturgia y dirección Alejandra Fiori.

Modelo vivo muerto.- A las 20.30 en Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Made in Lanús.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Festival Tiendita de Verano.- De 17 a 2 en diagonal 78 entre 8 y 61, con tres escenarios simultáneos, Festival Gráfico y Feria de Vinilos.