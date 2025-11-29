Gimnasia elige presidente: los socios votan a buen ritmo tras las demoras
Gimnasia elige presidente: los socios votan a buen ritmo tras las demoras
Operativo policial, cortes y desvíos por el recital de La Mona Jiménez en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata
Buscan reflotar el proyecto de endeudamiento en la Provincia, en medio de fuertes desconfianzas
Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
Colapinto no repunta en Qatar: último en la sprint y se viene la clasificación
La agenda en La Plata con muestras, ferias, peña y club de lectura
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
VIDEO. Simuló que iba a cargar nafta, era motochorro: delante de todos, asaltó una estación de servicio en La Plata
ANDIS: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
La Facultad de Odontología de la UNLP celebró sus 60 años con un congreso internacional
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy
MÚSICA
Andrés Morman.- A las 21 en “G” Resto Music Bar, 71 entre 17 y 18, homenaje a Víctor Heredia y otros. Cena show.
LE PUEDE INTERESAR
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
LE PUEDE INTERESAR
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
Édua Zádory & Anna Miernik.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, se presentan la violinista austrohúngara y la pianista polaca con un repertorio de compositores contemporáneos. Cierre de la temporada de Lumen Artis.
Miranda.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115.
Carlos “Mona” Jiménez.- A las 21 en el Estadio Único Diego A. Maradona, 25 y 32. Las puertas del predio abren a las 18.
Canto en Trama.- A las 19.30 en 45 Nº509 entre 5 y 6, Asociación Mutual de empleados de Escribanía.
Ianus Coral y Vox Populi.- A las 19.45 en Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 Nº861 entre 3 y 4. Entrada libre.
La Plata es Música.- A las 20 en Pasaje Dardo Rocha, sala A, 50 entre 6 y 7.
Noche acústica.- A las 21 en La Hormiguera, 8 Nº1420 entre 61 y 62, con Amin Corball (voz), Patxi Linares (guitarra) y Guada Solis (guitarra y voz). Repertorio variado de música del cancionero popular.
Tioco + invitados.- A las 21 en Casa Unclán, 5 entre 63 y 64.
12° Marcha del TLGBINB.- A partir de las 14 en Plaza Moreno, 12, 14, 50 y 54. Shows: Brisaa, Lucien, Sofi B, Sol YSK, Franivv, Divina Dafne DJ y más.
Víctor Repak y su conjunto + Gustavo Giordano Show.- A las 21 en avenida 31 y 50. Bailable.
Coro Municipal de Personas Mayores.- A las 20 en Pasaje Dardo Rocha, sala Polivalente, 50 entre 6 y 7. Entrada libre.
Festival Jazz en La Plata.- A las 16.30 en Estación Provincial, 17 y 71, y a las 00.30 en Casa Unclán.
CINE
Las corrientes.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Milagros Mumenthaler.
Semana del Film Experimental.- A las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, “ORG” de Fernando Birri: versión tres horas de la emblemática película. Gratis.
TEATRO
Tarde o temprano.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 Nº1754.
Connie Ballarini.- A las 21 en Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Huella, palabras imprecisas de la vida.- A las 10 en Sala A, Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Fiesta Provincial del Teatro.
Tácticas guaraní.- A las 14 en Sala A, Pasaje Dardo Rocha. Fiesta Provincial del Teatro.
Valanaveva.- A las 16 en el Teatro de la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Fiesta Provincial del Teatro.
Animales en el techo.- A las 18.30 en Sala Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Fiesta Provincial del Teatro.
La suerte de Su.- A las 21 en el Teatro de la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Fiesta Provincial del Teatro.
Sobreviviré, de Hugo Marcos.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dirección Miguel Seimandi.
Narices Negras.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de María Cecilia Rossini.
Dramaturgias de Archivo.- A las 19 y 21 en Archivo Provincial Ricardo Levene, ingreso por calle 49, segundo piso.
Unos pocos globos dorados.- A las 20 en Espacio 44, 44 Nº 496 entre 4 y 5. Dirección y dramaturgia Victoria Hernández.
Numbers, magia y mentalismo.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Húmedas historias platenses.- A las 29 en El Galpón de Fierro, 15 y 71, Teatro Comunitario.
Dario Orsi – Hasta las manos.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 Nº 632 entre 7 y 8.
Juli Bellesi.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
Te quiero hasta ahí.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47, con Leo Maiello.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería Teatro, 1 entre 36 y 37.
LITERARIAS
Carolina Boetti presenta su autobiografía.- A las 18 en la CPM, 54 Nº487, acompañada por Luz Maggio.
Mañana
MÚSICA
Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla, 51 entre 9 y 10. Con la dirección de Bernardo Teruggi, se ejecutarán la Obertura de la ópera “Las bodas de Fígaro”, K. 492, de Wolfgang Amadeus Mozart; el Concierto para oboe y orquesta, en Do mayor, K. 314, también de Mozart -con la participación como solista invitado de Cristian Cocchiararo-; la Rapsodia húngara para violoncello y orquesta, Op. 68, de David Popper -con la intervención como solista de Franco Pineda- y la Sinfonía N° 1, en Do mayor, Op. 21, de Ludwig van Beethoven.
Narciso & Fórmula Beat.- A las 20.30 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6.
Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en 49 Nº879 entre 12 y 13. Entrada libre.
Don Argañaraz.- A las 20 en Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
CINE
La noche sin mi.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de María Laura Berch y Laura Chiabrando.
Revelaciones (What Lews Beneath).- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo CInemecánica. Se proyecta en 35mm.
Perros.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Gerardo Minutti.
Senda India.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Daniela Seggiaro en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.
TEATRO
Hay amores.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Creación colectiva coordinada por Lucía Baldantoni.
El debut de la piba.- A las 20 en Teatro Dynamo, 17 Nº1754 esquina 68.
Oscarcito, cover mutante.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dramaturgia y dirección Fabián Fernández Barreyro.
Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Unipersonal de Rodrigo Mauregui, dirección Santiago Ríos.
Cuerdas Sueltas – Ciclo de obras breves.- A las 19 en Telón Negro, 13 Nº26 entre 32 y 33. Dramaturgia y dirección Alejandra Fiori.
Modelo vivo muerto.- A las 20.30 en Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Made in Lanús.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
EVENTOS
Festival Tiendita de Verano.- De 17 a 2 en diagonal 78 entre 8 y 61, con tres escenarios simultáneos, Festival Gráfico y Feria de Vinilos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí