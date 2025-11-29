Unidos de Olmos se consagró Tricampeón de la Liga Amateur de Primera División

Corte de luz en el hotel de Estudiantes: le hicieron sentir al Pincha que está en territorio enemigo
Resultados mesa a mesa: Anacleto se impone por amplio margen y será el nuevo presidente de Gimnasia
Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: equipo confirmado, hora y TV
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Escala en conflicto en Acerías Berisso: reclaman por salarios y denuncian traslado de producción
Buscan reflotar el proyecto de endeudamiento en la Provincia, en medio de fuertes desconfianzas
Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
Operativo policial, cortes y desvíos por el recital de La Mona Jiménez en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata
Le anularon la primera vuelta a Colapinto y largará último en el GP de Qatar
La agenda en La Plata con muestras, ferias, peña y club de lectura
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
¿Qué les pasa? Airbus en alerta máxima por fallas en miles de A320
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
Por qué fue un día histórico para el Papa León XIV en Turquía
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
VIDEO. Simuló que iba a cargar nafta, era motochorro: delante de todos, asaltó una estación de servicio en La Plata
ANDIS: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
La Facultad de Odontología de la UNLP celebró sus 60 años con un congreso internacional
El empate sin goles con el Fomento le alcanzó para lograr el tercer titulo en fila (Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025), y el séptimo de su historia
