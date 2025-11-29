Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Buscan reflotar el proyecto de endeudamiento en la Provincia, en medio de fuertes desconfianzas

Buscan reflotar el proyecto de endeudamiento en la Provincia, en medio de fuertes desconfianzas

Foto: Iván Campos

29 de Noviembre de 2025 | 14:18

Escuchar esta nota

Luego del fracaso en el intento de tratar este viernes el proyecto de ley para autorizar al gobierno de Axel Kicillof a tomar deuda por 3035 millones de dólares, el oficialismo llamó a sesiones extraordinarias para el próximo miércoles con el objetivo de llevarlo al recinto ese día, una estrategia que deberá sortear el clima de tensión con la oposición pero también las desconfianzas que perduran en el propio oficialismo.

la posibilidad de que la sesión se cayera era una opción cierta 24 horas antes de la hora fijada para el comienzo del debate. Y aunque en las primeras horas del viernes pareció que podría haber acuerdo, finalmente los consensos no llegaron y el oficialismo no logró el quórum: necesitaban 47 voluntades y solo lograron que bajaran 39 diputados, 36 de los 37 de UxP y los tres libertarios disidentes del bloque Nuevos Aires.

Al anunciar que la sesión había fracaso, quince minutos después de la hora prevista para el inicio, el presidente del bloque de UxP, Facundo Tignanelli, dio su versión de a qué sector le cupo la responsabilidad: la oposición. En un discurso breve pero duro, Tignanelli, habló de que en le Legislatura “hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante una ley fundamental para la provincia” y resaltó que el Ejecutivo hizo todos los esfuerzos negociadores posibles.

Casi en simultáneo, comenzó la exploración del curso de acción a seguir. Se habló en un momento de reflotar, en el Senado que seguía con la sesión activa, el proyecto de “endeudamiento corto”, por 1.045 millones de dólares, que como adelantó en exclusiva DIB en su momento, Kicillof envió a la Legislatura en junio, cuando la falta de aprobación de endeudamiento del año pasado comenzaba a ser un problema financiero.

Pero, aunque no está del todo descartado finalmente, se optó por el llamado a una sesión en extraordinarias. Hubo un episodio curioso, asociado: el presidente de Diputados, Alexis Guerrera, difundió en X una foto en la que aparece con Tignanelli y que según dijo “capta el momento en que Sergio Massa nos pide que hagamos el esfuerzo de citar a una nueva sesión para presionar a la oposición a definir si nos da o no las herramientas de Gobernabilidad ”.

 

