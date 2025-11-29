Golazo de Tiago Palacios y Estudiantes se pone arriba 1 a 0 ante Central Córdoba
Golazo de Tiago Palacios y Estudiantes se pone arriba 1 a 0 ante Central Córdoba
Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:
VIDEOS.- Cacheo ultra riguroso y destrato a los hinchas en Santiago del Estero
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Escala en conflicto en Acerías Berisso: reclaman por salarios y denuncian traslado de producción
Fotos y video | La Mona Jiménez y el ritmo del cuarteto en el Único de La Plata
Buscan reflotar el proyecto de endeudamiento en la Provincia, en medio de fuertes desconfianzas
Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
Unidos de Olmos se consagró Tricampeón de la Liga Amateur de Primera División
Le anularon la primera vuelta a Colapinto y largará último en el GP de Qatar
La agenda en La Plata con muestras, ferias, peña y club de lectura
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
¿Qué les pasa? Airbus en alerta máxima por fallas en miles de A320
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
Por qué fue un día histórico para el Papa León XIV en Turquía
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
VIDEO. Simuló que iba a cargar nafta, era motochorro: delante de todos, asaltó una estación de servicio en La Plata
ANDIS: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
"No puedo dejar de pensar, no puedo. Si te alejas me muero, si te veo me alivio. Y de nuevo te canto, sin tu boca me ahogo". A las 21.45, las luces del Estadio Único de La Plata se apagaron y apareció la Mona Jiménez para arrancar el show al ritmo del tradicional Estrella de la mañana.
Así La Mona Jiménez, trajo a la Ciudad “El baile más grande del universo”, en lo que marcó su regreso a Buenos Aires.
A los 74 años, el ídolo máximo del cuarteto cordobés, referente de varias generaciones de espectadores y músicos, no detiene su marcha: preparando su disco número 102, que editará en 2026 con “todas canciones originales”, sigue activo porque “el público me mantiene vivo”, mientras espera poder cumplir “antes de morir” el gran pendiente de su vida que le frustró Bin Laden: “tocar en el Madison Square Garden”.
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí