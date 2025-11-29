"No puedo dejar de pensar, no puedo. Si te alejas me muero, si te veo me alivio. Y de nuevo te canto, sin tu boca me ahogo". A las 21.45, las luces del Estadio Único de La Plata se apagaron y apareció la Mona Jiménez para arrancar el show al ritmo del tradicional Estrella de la mañana.

Así La Mona Jiménez, trajo a la Ciudad “El baile más grande del universo”, en lo que marcó su regreso a Buenos Aires.

A los 74 años, el ídolo máximo del cuarteto cordobés, referente de varias generaciones de espectadores y músicos, no detiene su marcha: preparando su disco número 102, que editará en 2026 con “todas canciones originales”, sigue activo porque “el público me mantiene vivo”, mientras espera poder cumplir “antes de morir” el gran pendiente de su vida que le frustró Bin Laden: “tocar en el Madison Square Garden”.