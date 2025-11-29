Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Fotos y video | La Mona Jiménez y el ritmo del cuarteto en el Estadio Único de La Plata

Fotos y video | La Mona Jiménez y el ritmo del cuarteto en el Estadio Único de La Plata

Foto: Nicolás Braicovich

29 de Noviembre de 2025 | 22:14

Escuchar esta nota

"No puedo dejar de pensar, no puedo. Si te alejas me muero, si te veo me alivio. Y de nuevo te canto, sin tu boca me ahogo". A las 21.45, las luces del Estadio Único de La Plata se apagaron y apareció la Mona Jiménez para arrancar el show al ritmo del tradicional Estrella de la mañana.

Así La Mona Jiménez, trajo a la Ciudad “El baile más grande del universo”, en lo que marcó su regreso a Buenos Aires.

A los 74 años, el ídolo máximo del cuarteto cordobés, referente de varias generaciones de espectadores y músicos, no detiene su marcha: preparando su disco número 102, que editará en 2026 con “todas canciones originales”, sigue activo porque “el público me mantiene vivo”, mientras espera poder cumplir “antes de morir” el gran pendiente de su vida que le frustró Bin Laden: “tocar en el Madison Square Garden”.

 

LEA TAMBIÉN

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Guía de cines

Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Golazo de Tiago Palacios y Estudiantes se pone arriba 1 a 0 ante Central Córdoba

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Golazo de Tiago Palacios y Estudiantes se pone arriba 1 a 0 ante Central Córdoba

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

La Plata contra la AFA

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Corte de luz en el hotel de Estudiantes: le hicieron sentir al Pincha que está en territorio enemigo
Últimas noticias de Espectáculos

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales

Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Policiales
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon
Deportes
VIDEO. Centro de Cetré y Palacios definió con categoría en el gol del Pincha
Golazo de Tiago Palacios y Estudiantes se pone arriba 1 a 0 ante Central Córdoba
Unidos de Olmos se consagró Tricampeón de la Liga Amateur de Primera División
Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores
Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:
La Ciudad
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Escala en conflicto en Acerías Berisso: reclaman por salarios y denuncian traslado de producción
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Operativo policial, cortes y desvíos por el recital de La Mona Jiménez en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata
La Facultad de Odontología de la UNLP celebró sus 60 años con un congreso internacional 
Información General
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla