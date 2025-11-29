VIDEOS.- Cacheo ultra riguroso y destrato a los hinchas en Santiago
VIDEOS.- Cacheo ultra riguroso y destrato a los hinchas en Santiago
Resultados mesa a mesa: Anacleto se impone por amplio margen y será el nuevo presidente de Gimnasia
Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: equipo confirmado, hora y TV
Corte de luz en el hotel de Estudiantes: le hicieron sentir al Pincha que está en territorio enemigo
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Escala en conflicto en Acerías Berisso: reclaman por salarios y denuncian traslado de producción
Buscan reflotar el proyecto de endeudamiento en la Provincia, en medio de fuertes desconfianzas
Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
Unidos de Olmos se consagró Tricampeón de la Liga Amateur de Primera División
Operativo policial, cortes y desvíos por el recital de La Mona Jiménez en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata
Le anularon la primera vuelta a Colapinto y largará último en el GP de Qatar
La agenda en La Plata con muestras, ferias, peña y club de lectura
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
¿Qué les pasa? Airbus en alerta máxima por fallas en miles de A320
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
Por qué fue un día histórico para el Papa León XIV en Turquía
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
VIDEO. Simuló que iba a cargar nafta, era motochorro: delante de todos, asaltó una estación de servicio en La Plata
ANDIS: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La escena rockera de La Plata atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Nahuel Niz, el guitarrista de Loca Sensación que falleció mientras se encontraba tocando en vivo durante un recital en el bar Blondie, ubicado en 11 entre 54 y 55.
Como anticipó en exclusiva EL DIA, el trágico episodio ocurrió cerca de las 22.30 del viernes, cuando la banda de punk rock iniciaba su presentación. De acuerdo con el relato de testigos, Niz se desplomó repentinamente sobre el escenario durante el tercer tema. Aunque los presentes intentaron reanimarlo y rápidamente lo trasladaron al Hospital San Martín, el músico murió pasada la medianoche pese al esfuerzo del personal médico.
Nahuel tenía 35 años y era una figura muy querida dentro del circuito under platense. Su muerte generó un impacto inmediato entre familiares, amigos y compañeros, pero también en toda la comunidad rockera local, que expresó su pesar en redes sociales.
El adiós de su banda
Integrantes de Loca Sensación hablaron con EL DIA y despidieron a su compañero con palabras cargadas de afecto: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito”.
El mensaje refleja el impacto emocional dentro del grupo, que quedó marcado por haber presenciado la muerte de su guitarrista en pleno escenario.
LE PUEDE INTERESAR
Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
El testimonio de los testigos
En redes sociales, otro músico que se encontraba en el bar describió crudamente la escena:
“Se murió tocando en vivo”.
El colega explicó que el momento fue tan inesperado y dramático que “nadie sabía qué hacer” y que, en más de tres décadas asistiendo a recitales, “nunca viví una cosa así”.
El mensaje concluye con un abrazo simbólico para la familia y los integrantes de Loca Sensación:
“A la distancia pero tan cerca, acá estamos para lo que necesiten”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí