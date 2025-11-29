Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Dolor el rock local: quién era Nahuel Niz, el músico platense que murió tocando en vivo
29 de Noviembre de 2025 | 18:31

La escena rockera de La Plata atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Nahuel Niz, el guitarrista de Loca Sensación que falleció mientras se encontraba tocando en vivo durante un recital en el bar Blondie, ubicado en 11 entre 54 y 55.

Como anticipó en exclusiva EL DIA, el trágico episodio ocurrió cerca de las 22.30 del viernes, cuando la banda de punk rock iniciaba su presentación. De acuerdo con el relato de testigos, Niz se desplomó repentinamente sobre el escenario durante el tercer tema. Aunque los presentes intentaron reanimarlo y rápidamente lo trasladaron al Hospital San Martín, el músico murió pasada la medianoche pese al esfuerzo del personal médico.

Nahuel tenía 35 años y era una figura muy querida dentro del circuito under platense. Su muerte generó un impacto inmediato entre familiares, amigos y compañeros, pero también en toda la comunidad rockera local, que expresó su pesar en redes sociales.

El adiós de su banda

Integrantes de Loca Sensación hablaron con EL DIA y despidieron a su compañero con palabras cargadas de afecto: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito”.

El mensaje refleja el impacto emocional dentro del grupo, que quedó marcado por haber presenciado la muerte de su guitarrista en pleno escenario.

El testimonio de los testigos

En redes sociales, otro músico que se encontraba en el bar describió crudamente la escena:
“Se murió tocando en vivo”.

El colega explicó que el momento fue tan inesperado y dramático que “nadie sabía qué hacer” y que, en más de tres décadas asistiendo a recitales, “nunca viví una cosa así”.

El mensaje concluye con un abrazo simbólico para la familia y los integrantes de Loca Sensación:
“A la distancia pero tan cerca, acá estamos para lo que necesiten”.

