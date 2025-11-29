Guerrera, Tignanelli y un llamado de Sergio Massa

Una foto del presidente de Diputados bonaerenses, Alexis Guerrera y el titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli, mostró ayer la impaciencia del oficialismo en medio de la frustrada sesión en la Legislatura bonaerense por el endeudamiento que envió el gobernador Axel Kicillof.

La imagen, que circuló desde el mediodía en las redes sociales, deja ver a Tignanelli y Guerrera, mientras el titular de la Cámara Baja bonaerense dialoga con el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, por WhatsApp.

“Sergio (Massa) está desesperado buscando las manos. Lo llamó a Alexis (Guerrera) y le ordenó convocar de nuevo a sesión para forzar a la oposición”, deslizaron fuentes del Frente Renovador a sobre la postal en la Legislatura provincial.

Desde el massismo señalan que el financiamiento es “muy importante”, por lo que la caída de la sesión de ayer dejó un sabor amargo dentro del peronismo, más allá de las diferencias internas entre los distintos actores del espacio.

Kicillof viene señalando que el funcionamiento “básico” de la provincia de Buenos Aires está atado al financiamiento, entre otras cosas, para llevar tranquilidad a los municipios, que dependen de los más de USD 3 mil millones para solventar infraestructura.