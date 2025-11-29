La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta

Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 4.000 socios
Una mujer de 56 años fue detenida este viernes en La Plata, acusada de haber participado en un robo en grado de tentativa, además de falso testimonio y encubrimiento, tras un episodio ocurrido en una vivienda de 407 entre 139 y 141, en el barrio de Villa Elisa.
El caso comenzó cuando efectivos de la Comisaría 12ª fueron llamados por la empleada doméstica del lugar, quien denunció que dos hombres se habían presentado como supuestos trabajadores de Edelap. Según su relato inicial, los individuos ingresaron para realizar tareas técnicas, la amenazaron con armas de fuego, la ataron con sábanas y escaparon con varios manteles importados y una suma de dinero no precisada.
Sin embargo, al entrevistarse con la propietaria de la vivienda, una mujer de 71 años, los oficiales obtuvieron una versión completamente distinta. La dueña explicó que no escuchó movimientos porque estaba durmiendo, pero que desde hacía tiempo sospechaba de la empleada por reiterados faltantes. De hecho, había instalado una cámara oculta para controlar la situación.
Al revisar las imágenes, la policía constató que la empleada permitió el ingreso voluntario de los dos hombres —que no vestían ropa ni identificación de Edelap— y que en ningún momento fue reducida ni maniatada, tal como había declarado. Las filmaciones incluso muestran cómo señala a los sospechosos los lugares donde podían encontrar objetos de valor.
Con estas pruebas, los oficiales procedieron a la detención de la empleada, mientras que los dos hombres continúan identificados como NN y son intensamente buscados.
La UFIJ N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, avaló el procedimiento y ordenó que la acusada sea llevada a indagatoria en las próximas horas.
