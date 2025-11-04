Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General |ACONSEJAN ADAPTAR LAS CIUDADES

Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica

4 de Noviembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

La capacidad de resistir al calor y al frío extremos se está convirtiendo en un factor decisivo para la supervivencia en las ciudades latinoamericanas. Un estudio publicado en la revista Environment International advierte que el impacto de las temperaturas extremas en la mortalidad urbana podría duplicarse en las próximas décadas si las ciudades no logran adaptarse al cambio climático.

El trabajo, realizado por investigadores de Estados Unidos, Brasil y la India, analizó datos de 326 ciudades de América Latina y reveló que el 0,44% de las muertes urbanas actuales están relacionadas con el calor y el 5,09% con el frío. Aunque las cifras parecen pequeñas, los autores subrayan que la tendencia es preocupante: las olas de calor son cada vez más frecuentes y prolongadas, y los entornos urbanos, dominados por el cemento y la escasa vegetación, amplifican sus efectos.

Los científicos señalaron que la vulnerabilidad urbana —la falta de sistemas de climatización, viviendas inadecuadas y espacios públicos sin protección térmica— multiplica el riesgo, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En ciudades cercanas al ecuador, el calor extremo es la principal amenaza, mientras que en las de mayor altitud, el frío sigue siendo el mayor peligro.

De esta manera, el fenómeno del estrés térmico, que ocurre cuando el cuerpo no puede mantener su temperatura normal frente a picos de calor o frío, se posiciona como uno de los principales desafíos sanitarios del siglo XXI. Según los investigadores, sin políticas de adaptación, la mortalidad atribuible al clima podría duplicarse antes de 2050.

La planificación urbana, afirman, es tan importante como la capacidad hospitalaria. El estudio recomienda reforzar los sistemas de alerta temprana, adaptar la infraestructura urbana y monitorear la mortalidad climática en tiempo real. Este será el tema central en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Brasil.

 

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 4 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”
Últimas noticias de Información General

Cómo evitar caer en las garras de los estafadores

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus

Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Universitarios ya evalúan la vía legal por el presupuesto
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Espectáculos
Interna feroz: los Tinelli o cómo lo que brilla no es oro
Las películas de Luis Ortega, Daniel Hendler y más, protagonistas del 20º Fesaalp
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Noche de tango en el Teatro Argentino con show de Lidia Borda
El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?
Deportes
“Más que una revancha fue un gran desafío”
El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica
¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?
Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”
Policiales
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Preventiva por el doble femicidio en Córdoba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla