Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus

Un hombre de 43 años murió en Bariloche tras haberse contagiado de hantavirus. El caso, confirmado por análisis de laboratorio, encendió las alertas sanitarias en la región y derivó en el aislamiento preventivo de dos personas que habían tenido contacto con la víctima.

Según informaron medios de Río Negro, el hombre, un albañil de 43 años, se encontraba trabajando en una obra cuando comenzó a sentirse mal. Acudió a urgencias con un cuadro febril y fue internado, pero horas después de confirmarse el diagnóstico positivo falleció en el hospital zonal.

Tras el fallecimiento, las autoridades sanitarias rionegrinas iniciaron la investigación epidemiológica para determinar el origen del contagio y prevenir nuevos casos. Al momento de conocerse el diagnóstico, ya se había dispuesto el aislamiento de dos contactos estrechos.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico nacional, en lo que va del año se registraron 38 casos de hantavirus en el país, un 16% menos que el promedio del período 2020-2024.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda y grave, cuyo principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas o al tener contacto directo con estos roedores.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante la presencia de alguno de ellos, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud.

Para prevenir contagios, los especialistas aconsejan no tocar roedores muertos. En caso de encontrarlos, se debe rociar los restos con una solución de agua y lavandina al 10%, esperar al menos 30 minutos y retirarlos con guantes o bolsas, evitando el contacto directo con las manos.

En la Patagonia, además, existe una variante del virus que puede transmitirse de persona a persona, aunque se trata de una situación poco frecuente.