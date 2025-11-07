Peces Raros llega a Noches Capitales: la banda de rock electrónica vuelve a La Plata para su último show del año en el país

Peces Raros, la banda que redefinió los límites entre el rock y la electrónica, vuelve a la ciudad que los vio nacer con su impactante show en vivo, en el marco de la gira internacional Artificial Tour.

Lucio Consolo y Marco Viera vuelven a su ciudad después de un año de conquistas que los llevó por Argentina, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, presentando su premiado álbum Artificial, distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum de Música Electrónica. En cada escenario, el dúo despliega un universo sonoro hipnótico y vibrante, donde la energía del rock se funde con la precisión del techno y la sensibilidad de una puesta audiovisual de primer nivel.

El Hipódromo de La Plata será el epicentro de esta experiencia sensorial, que contará además con la apertura de Celesta Live y el cierre del reconocido DJ francés Rafael Cerato, figura indiscutida de la escena electrónica internacional. Una combinación perfecta entre lo orgánico y lo digital, entre el pulso humano y el beat infinito.

La cita promete una jornada inolvidable dentro del ciclo Noches Capitales 2025, que continúa presentando a los artistas más destacados del país, con próximas fechas de Miranda! (28 y 29 de noviembre), Andrés Calamaro (6 de diciembre), Guasones (13 de diciembre) y una nueva figura aún por revelarse, que promete sorprender al público platense.

Peces Raros vuelve a casa para romper todos los límites. Un espectáculo total, una comunión entre sonido, imagen y cuerpo que redefine lo que significa un show en vivo. Si alguna vez viste a Peces Raros, sabés que no hay nada igual; si todavía no lo hiciste, este es el momento.

📅 Viernes 15 de noviembre – Hipódromo de La Plata

Últimas entradas disponibles en www.livepass.com.ar

4 cuotas sin interés con Banco Provincia

No te quedes afuera de la noche en que La Plata volverá a vibrar con Peces Raros.

Una experiencia que va más allá de la música: es un viaje, una celebración y una conexión colectiva.

