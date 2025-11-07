Peces Raros llega a Noches Capitales: la banda de rock electrónica vuelve a La Plata para su último show del año en el país

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

ESPACIO PATROCINADO.- El 15 de noviembre, el Hipódromo de La Plata se prepara para una noche emblemática.  

7 de Noviembre de 2025 | 13:00

Escuchar esta nota

 

Peces Raros, la banda que redefinió los límites entre el rock y la electrónica, vuelve a la ciudad que los vio nacer con su impactante show en vivo, en el marco de la gira internacional Artificial Tour. 

Lucio Consolo y Marco Viera vuelven a su ciudad después de un año de conquistas que los llevó por Argentina, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, presentando su premiado álbum Artificial, distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum de Música Electrónica. En cada escenario, el dúo despliega un universo sonoro hipnótico y vibrante, donde la energía del rock se funde con la precisión del techno y la sensibilidad de una puesta audiovisual de primer nivel.

El Hipódromo de La Plata será el epicentro de esta experiencia sensorial, que contará además con la apertura de Celesta Live y el cierre del reconocido DJ francés Rafael Cerato, figura indiscutida de la escena electrónica internacional. Una combinación perfecta entre lo orgánico y lo digital, entre el pulso humano y el beat infinito.

La cita promete una jornada inolvidable dentro del ciclo Noches Capitales 2025, que continúa presentando a los artistas más destacados del país, con próximas fechas de Miranda! (28 y 29 de noviembre), Andrés Calamaro (6 de diciembre), Guasones (13 de diciembre) y una nueva figura aún por revelarse, que promete sorprender al público platense.

Peces Raros vuelve a casa para romper todos los límites. Un espectáculo total, una comunión entre sonido, imagen y cuerpo que redefine lo que significa un show en vivo. Si alguna vez viste a Peces Raros, sabés que no hay nada igual; si todavía no lo hiciste, este es el momento.

📅 Viernes 15 de noviembre – Hipódromo de La Plata

Últimas entradas disponibles en www.livepass.com.ar

4 cuotas sin interés con Banco Provincia

No te quedes afuera de la noche en que La Plata volverá a vibrar con Peces Raros.

Una experiencia que va más allá de la música: es un viaje, una celebración y una conexión colectiva.
 

