Deportes |Nueva medida de fuerza

Empleados de Gimnasia reclaman hoy en la sede: algunos no cobran desde septiembre

Empleados de Gimnasia reclaman hoy en la sede: algunos no cobran desde septiembre
7 de Noviembre de 2025 | 10:24

La crítica situación económica de Gimnasia vuelve a golpear de lleno a sus trabajadores y trabajadoras, que denuncian nuevos atrasos en el pago de haberes y para este mediodía plantean medida de fuerza en reclamo de salarios adeudados. Según informaron desde el gremio UTEDYC La Plata, la institución mantiene una deuda correspondiente a parte del salario de septiembre y la totalidad del mes de octubre. Panorama no tan distante a lo que ocurre con los jugadores profesionales.

“En los últimos seis meses el Club Gimnasia y Esgrima La Plata ingresó en un sistemático atraso salarial con sus trabajadores, afrontando la obligación de los haberes a destiempo”, detalló el sindicato en un comunicado. La situación, aseguran, se ha vuelto insostenible para muchas familias que dependen de esos ingresos.

En las últimas horas se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde las partes ratificaron las medidas gremiales que se vienen desarrollando. Además, se fijó una nueva audiencia para el próximo 13 de noviembre, fecha en la que se espera que el club pueda avanzar hacia una regularización de los pagos.

“Desde UTEDYC La Plata exigimos que se afronte, en tiempo y forma, los sueldos y convocamos para hoy, viernes 7 de noviembre, a las 13 horas, a la sede del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, para visibilizar la medida de fuerza junto a los trabajadores y trabajadoras de la Institución”, remarcaron desde el gremio.

Fútbol Infantil

