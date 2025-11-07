VIDEO. Dos mecheras infraganti en un local de Adidas en La Plata

Más gremios de estatales piden reabrir las paritarias en la Provincia
Las sospechosas, oriundas de Dock Sud y Avellaneda, fueron sorprendidas cuando intentaban llevarse tres camperas sin pagar de un local store de Adidas ubicado en calle 12. También les hallaron un dispositivo para quitar alarmas de seguridad.
El hecho ocurrió cuando la policía fue alertada por un llamado al 911 que advertía que dos mujeres habían sido retenidas por empleados de un comercio tras intentar robar varias prendas.
Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, quien relató que las implicadas habían ocultado tres camperas deportivas con la intención de retirarse del local sin abonarlas.
Las detenidas fueron identificadas como M.V.C., de 22 años y domiciliada en Dock Sud, y N.S.P., de 33, vecina de Avellaneda. En poder de ambas, la policía incautó tres camperas —dos negras con franjas blancas y una con vivos verdes—, un sistema utilizado para quitar alarmas de seguridad y tres alarmas desprendidas de las prendas.
Las mujeres fueron trasladadas a la Comisaría Novena de La Plata, donde quedaron aprehendidas por el delito de “hurto en grado de tentativa, modalidad mechera”, con intervención de la UFI N° 17, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.
Las autoridades judiciales y policiales investigan ahora si las sospechosas podrían estar vinculadas con otros hechos similares registrados en locales comerciales de la zona céntrica.
