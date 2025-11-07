El Gobierno inicia ronda de reuniones con gobernadores en busca de acuerdos

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy en la Casa Rosada con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, como parte de los encuentros que mantendrá con distintos mandatarios provinciales para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2026.

En tanto, según fuentes oficiales, Santilli recibirá el lunes a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, de Córdoba, Martín Llaryora, y de Salta, Gustavo Sáenz. “Son todas reuniones bilaterales y en Casa Rosada. Santilli además invitó a (el jefe de Gabinete) Manuel Adorni a que se sume, así que con esa lógica comenzamos”, detallaron los mismos voceros.

Santilli había dicho que su primera tarea en el cargo, para el que todavía no asumió, sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”. Fuentes de Casa Rosada dejaron trascender en los últimos días que ya mantuvo contactos informales con algunos gobernadores.

El dirigente originario del PRO no había participado de la reciente cumbre del presidente Javier Milei con 20 de los 24 gobernadores tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, ya que ese encuentro había sido organizado por los entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministro del Interior, Lisandro Catalán, ambos afuera hoy de esos cargos.

En aquel encuentro, el mandatario habló con los gobernadores de las reformas de segunda generación que buscará impulsar en el Congreso, entre ellas las reformas laboral, tributaria y del Código Penal. Ahora, Santilli se pondrá al frente de las tratativas que influyen en un número clave de diputados y senadores nacionales.