Política y Economía

La inflación de octubre en CABA fue del 2,2%

Acumula un 25,3% en lo que va de 2025

La inflación de octubre en CABA fue del 2,2%
7 de Noviembre de 2025

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de octubre fue de 2,2%, impulsada por alimentos, transporte, salud y los gastos en vivienda, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año se ubicó en el 25,3% y con relación al mismo mes del año pasado la variación es de 33,6%.

La suba de 2,2% es similar a la de septiembre, por lo que el costo de vida se estancó sin poder recuperar la tendencia declinante que pretende el Gobierno nacional.

Este incremento revela que la suba del tipo de cambio tuvo efecto sobre los precios, aunque acotado por el freno de la actividad económica.

La variación mensual del 2,2% se explicó fundamentalmente por las subas observadas en cinco divisiones clave: Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud.

En conjunto, estas cinco categorías explicaron el 64,8% del alza total del nivel general.

En detalle, la división con mayor incidencia fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (con una ponderación del 17,43%), que se incrementó un 2%, aportando 0,40 puntos porcentuales (p.p.) a la variación total. Este aumento se debió principalmente a las actualizaciones en los valores de los alquileres (2,2%) y de los gastos comunes por la vivienda (2,1%).

Le siguió en importancia Alimentos y bebidas no alcohólicas con un alza de 2,1% mensual. Dentro de esta división, los principales impulsos provinieron de frutas (que mostró un notable alza del 8,6%), seguida por pan y cereales (2,7%) y carnes (1,7%).

Los gastos en salud se elevaron 2%, motivada por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga (1,9%).

Transporte registró un alza de 1,9% debido a los ajustes en los precios de combustibles y lubricantes, aunque la caída en los valores de los pasajes aéreos (-9,2%) contribuyó a atenuar el alza.

Por su parte, Restaurantes y hoteles subió 2,1%, impulsada por los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas, de manera que los bienes subieron 2,2% y los servicios 2,1%.

