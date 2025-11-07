Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

La Ciudad

Empujones y corridas en una facultad de Económicas durante las elecciones de la UNLP

Empujones y corridas en una facultad de Económicas durante las elecciones de la UNLP
7 de Noviembre de 2025 | 14:55

Escuchar esta nota

El episodio en donde se vivieron momentos de tensión se registró en la Facultad de Ciencias Económicas durante una de las jornadas de elecciones en la UNLP. Hubo enfrentamientos entre agrupaciones estudiantiles y denuncias por agresiones.

El cierre de las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) terminó con momentos de alta tensión. Un video muestra escenas de corridas, empujones y golpes entre militantes en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, mientras se realizaba el escrutinio.

De acuerdo con los testimonios, el conflicto se desató entre integrantes de Franja Morada, agrupación que actualmente conduce el centro de estudiantes, y miembros del MUECE, segunda fuerza en esa facultad. En las imágenes puede verse cómo los enfrentamientos se intensifican en los pasillos, en medio de gritos y forcejeos.

Desde la agrupación Sumak Kawsay (que difundió el video) repudiaron los hechos y denunciaron que “estos episodios violentos no son nuevos”, al tiempo que apuntaron contra las organizaciones tradicionales por “dedicarse a pelear entre ellos y no a resolver los problemas que tenemos los estudiantes”.

 

