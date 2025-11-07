Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Les adeudan un par de meses

El plantel de Gimnasia y una nueva medida de fuerza: viernes sin entrenamiento previo a Vélez

7 de Noviembre de 2025 | 12:11

La situación económica en Gimnasia continúa siendo motivo de preocupación, y este viernes el conflicto se trasladó al plano deportivo. El plantel profesional decidió realizar una medida de fuerza en reclamo por los sueldos adeudados: la práctica matutina no tuvo actividad futbolística y los jugadores permanecieron en el gimnasio, donde solo observaron videos tácticos del próximo rival, Vélez Sarsfield.

Según trascendió, la mayoría de los futbolistas reclaman el pago de parte de los salarios correspondientes a julio, agosto y septiembre, mientras que a los jugadores más jóvenes se les adeuda el mes de septiembre completo. La falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia llevó al grupo a expresar su malestar de forma conjunta.

En las últimas horas, algunos de los principales dirigentes del club se reunieron con el plantel que hoy dirige Fernando Zaniratto en un intento por destrabar la situación y evitar que el conflicto escale. Sin embargo, la preocupación persiste y varios referentes del equipo volvieron a comunicarse con la Asociación de Futbolistas Argentinos (FAA), que lidera Sergio Marchi, para trasladar formalmente el reclamo.

La medida de fuerza se da en medio de un clima de tensión institucional, a poco de las elecciones, en el que tanto trabajadores del club como el plantel profesional exigen la regularización de los pagos. 

