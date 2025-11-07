Colapinto: "Esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar"

En Nueva York, Milei se reunió con inversores antes de cerrar su visita a Estados Unidos
El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de la escudería francesa Alpine de Fórmula 1 y expresó su emoción por la noticia: “Estoy muy orgulloso”.
La confirmación de su continuidad en la categoría reina del automovilismo llegó este viernes por la mañana, a través de una publicación de la cuenta oficial de Alpine.
La publicación de Alpine estuvo acompañada por unas declaraciones de Colapinto, quien reconoció que “ha sido un camino largo y difícil”, y confesó que “estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026. Tener tantos aficionados acompañándome en este viaje es la razón por la que competimos, y el año que viene, cuando se reinicie la Fórmula 1, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!”.
Stronger together, @FranColapinto 🫶 pic.twitter.com/BLVpYxemPV— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025
Si bien este año Alpine le dio el peor coche de la parrilla a Colapinto, se espera que de cara al 2026 hayan varias mejoras, ya que están apuntando todos sus cañones al desarrollo del modelo para la próxima temporada.
