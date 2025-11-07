Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |El anuncio más esperado

"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026

"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026
7 de Noviembre de 2025 | 10:50

Escuchar esta nota

El equipo Alpine anunció oficialmente la renovación de Franco Colapinto como piloto titular de Fórmula 1 para la temporada 2026, confirmando la continuidad del argentino dentro de la escudería francesa. A través de sus redes sociales, el equipo publicó un mensaje que marca el rumbo de su proyecto futuro: “Fran Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación”.

La publicación fue acompañada por otra imagen significativa, donde se ve a Colapinto junto a Flavio Briatore -asesor especial del equipo- con la leyenda “Firmado y sellado”, en alusión al acuerdo cerrado que lo vincula con Alpine en el marco de la profunda renovación técnica que la Fórmula 1 afrontará a partir del próximo año.

El anuncio refuerza el respaldo de la escudería al piloto oriundo de Pilar, que en su primera temporada completa en la máxima categoría logró destacarse por su madurez, velocidad y capacidad para adaptarse a un monoplaza competitivo en desarrollo. Su presencia dentro del equipo simboliza una apuesta a largo plazo por el talento joven, combinando la frescura de Colapinto con la experiencia de su compañero de garaje para encarar una nueva etapa en la Fórmula 1.

Con esta confirmación, Alpine consolida su estructura deportiva para el cambio reglamentario de 2026, mientras que Argentina celebra la permanencia de uno de sus mayores exponentes en el automovilismo internacional. Colapinto, por su parte, agradeció el apoyo del equipo y de los fanáticos, y aseguró que “lo mejor está por venir”.

LE PUEDE INTERESAR

Empleados de Gimnasia reclaman hoy en la sede: algunos no cobran desde septiembre

LE PUEDE INTERESAR

"Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida": el homenaje Xeneize a Martín Palermo por su cumpleaños
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Firma Colapinto su titularidad en la Fórmula 1? Un empresario argentino aceleró los rumores
Multimedia

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Así funcionan hoy los servicios de La Plata por el Día del Trabajador Municipal

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario

Viernes nublado y con probabilidad de lluvias en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

¿Firma Colapinto su titularidad en la Fórmula 1? Un empresario argentino aceleró los rumores
Últimas noticias de Deportes

Empleados de Gimnasia reclaman hoy en la sede: algunos no cobran desde septiembre

"Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida": el homenaje Xeneize a Martín Palermo por su cumpleaños

¿Firma Colapinto su titularidad en la Fórmula 1? Un empresario argentino aceleró los rumores

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana
Política y Economía
El Gobierno inicia ronda de reuniones con gobernadores en busca de acuerdos
Inundaciones: reunión entre Nación y Provincia por un plan de acción para los municipios afectados
Milei encabeza un encuentro con inversores en Nueva York y cierra su visita a Estados Unidos
La clase media, entre la subsistencia y la resiliencia: un informe advierte que se "diluye"
El CEO global de JP Morgan sostuvo que no sería necesario el préstamo de los bancos
Espectáculos
Jorge Rial confesó qué le dijo Cristina Kirchner sobre su baile en el balcón: detalles sobre el encuentro
Besos y fotos que confirman el romance entre Marti Benza y Martu Ortiz: las redes levantaron temperatura 
Confirman la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity: discutió con Wanda Nara y Enzo Fernández le pidió que se vuelva 
El programa de Mario Pergolini bajó el rating y sonaron las alarmas: "Otro día perdido" quedó afuera del top 3
En las redes: ardiente comentario de Mauro Icardi sobre la China Suárez, lo eliminó enseguida   
La Ciudad
Vecinos y ONGs piden postergar el tratamiento del Plan de Ordenamiento Urbano en La Plata
Quejas sobre el empedrado de diagonal 73: "¿Quién se hace cargo de las cubiertas reventadas?"
La UNLP distinguió con el título de Doctor Honoris Causa al historiador Enzo Traverso
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 7 de noviembre para aprovechar en La Plata
Viernes nublado y con probabilidad de lluvias en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
Policiales
Sigue el jury a la jueza Makintach en La Plata: segunda audiencia con ronda de declaraciones
Vecinos del Barrio Obrero denuncian una ola de robos: “Estamos hartos, hasta las alarmas vecinales se llevan”
El hermano de Janet, la joven que murió quemada en Berisso, rompió el silencio: “Él no dijo que ella estaba encerrada”
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Encontraron muertas a una hija y su madre en la casa y la puerta no estaba forzada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla