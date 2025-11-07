"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026

El equipo Alpine anunció oficialmente la renovación de Franco Colapinto como piloto titular de Fórmula 1 para la temporada 2026, confirmando la continuidad del argentino dentro de la escudería francesa. A través de sus redes sociales, el equipo publicó un mensaje que marca el rumbo de su proyecto futuro: “Fran Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación”.

La publicación fue acompañada por otra imagen significativa, donde se ve a Colapinto junto a Flavio Briatore -asesor especial del equipo- con la leyenda “Firmado y sellado”, en alusión al acuerdo cerrado que lo vincula con Alpine en el marco de la profunda renovación técnica que la Fórmula 1 afrontará a partir del próximo año.

El anuncio refuerza el respaldo de la escudería al piloto oriundo de Pilar, que en su primera temporada completa en la máxima categoría logró destacarse por su madurez, velocidad y capacidad para adaptarse a un monoplaza competitivo en desarrollo. Su presencia dentro del equipo simboliza una apuesta a largo plazo por el talento joven, combinando la frescura de Colapinto con la experiencia de su compañero de garaje para encarar una nueva etapa en la Fórmula 1.

Con esta confirmación, Alpine consolida su estructura deportiva para el cambio reglamentario de 2026, mientras que Argentina celebra la permanencia de uno de sus mayores exponentes en el automovilismo internacional. Colapinto, por su parte, agradeció el apoyo del equipo y de los fanáticos, y aseguró que “lo mejor está por venir”.