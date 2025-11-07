Más gremios de estatales piden reabrir las paritarias en la Provincia



La Federación bonaerense de Gremios Estatales y Particulares (Fegeppba) este viernes pidió la convocatoria a paritarias estatales al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para discutir un aumento estatal para el sector.

De esta forma, la Federación de gremios estatales se suma al pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que también había reclamado la reapertura de paritarias.

La última reunión entre el gobierno y los gremios estatales se realizó a principios de agosto pasado, donde se acordó un 5 por ciento en dos tramos: 2,5 por ciento en agosto y 2,5 por ciento en octubre. En aquella oportunidad, ambas partes acordaron volver a reunirse en octubre, razón por la cual ATE está pidiendo que se reabra la paritaria.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de septiembre fue de 2,1 por ciento y acumuló en el año una variación de 22 por ciento. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,8 por ciento.