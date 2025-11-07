Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Espectáculos

La crisis profunda de Marcelo Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

La crisis profunda de Marcelo Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este
7 de Noviembre de 2025 | 14:27

Escuchar esta nota

Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional y personal, a los problemas judiciales y financieros que arrastra desde hace tiempo, ahora se suma la polémica por la venta de su emblemática casa en Punta del Este, una operación millonaria que, según distintas versiones, fue diseñada para evitar que sus acreedores embargaran el dinero obtenido.

El periodista Luis Bremer,  reveló detalles de la maniobra que habría permitido al conductor vender su propiedad sin que los fondos fueran retenidos por la Justicia. “Es una casa que atravesó 25 años de la familia, es mucho más que un inmueble”, comenzó el comunicador, refiriéndose a Guanahani, la mansión ubicada en la exclusiva zona de La Boyita, en San Ignacio.

Se trata de una residencia de 5,2 hectáreas, con cinco edificios y nueve suites de lujo, cada una de unos 30 metros cuadrados, además de acceso privado a la playa. 

La propiedad fue vendida a Tyler Lawton, un empresario estadounidense que habría pagado alrededor de 11 millones de dólares.

De acuerdo con Bremer, el pago se realizó de una forma particular: “Acreditó una cantidad de dinero en cuentas de Uruguay, en una cuenta en Suiza, y según dicen, esto lo tengo confirmado, un monto mucho menor en una cuenta en República Dominicana”. 

Esta distribución de fondos, según el periodista, habría sido parte del mecanismo utilizado por Tinelli para evitar que el dinero fuera embargado por sus acreedores.

LE PUEDE INTERESAR

Jorge Rial confesó qué le dijo Cristina Kirchner sobre su baile en el balcón: detalles sobre el encuentro

LE PUEDE INTERESAR

Besos y fotos que confirman el romance entre Marti Benza y Martu Ortiz: las redes levantaron temperatura 

La propiedad estaba puesta como garantía de un préstamo de alrededor de 12 millones de dólares que el empresario Gustavo Scaglione, actual dueño del Grupo Televisión Litoral (Canal 3 Rosario y Radio 2), le habría otorgado a Tinelli. 

De esta manera, el conductor habría utilizado el inmueble para cubrir parte de esa deuda, sin que el dinero ingresara directamente a sus cuentas personales.

Allí pasaron veranos inolvidables junto a sus hijos y amigos, y también se grabaron varios programas y especiales televisivos. 

Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América), la propiedad fue vendida “hace casi dos años en 12 millones de dólares” y el conductor se despidió del lugar grabando las últimas escenas del reality del clan Tinelli.

“No está tan embargado como se dice. Vendió la casa en cuotas, con la condición de que el último verano se despedían grabando el reality”, explicó Latorre. 

Sin embargo, reconoció que los últimos años no fueron fáciles para él en lo económico: “Evidentemente Marcelo empezó a hacer muy malos negocios. Cerró La Flia (su productora) y tuvo 20 mil quilombos”.

El periodista y empresario enfrenta múltiples frentes judiciales vinculados a deudas impositivas, embargos y conflictos comerciales. Los montos, según distintas fuentes, superarían los 30 millones de dólares, aunque su entorno relativiza la cifra.

Mientras tanto, Yanina Latorre fue tajante en su análisis: “Marcelo es un gran conductor, pero un pésimo empresario”. La panelista aseguró que los problemas financieros de Tinelli tienen su origen en múltiples malas decisiones económicas y en la caída de los ingresos de su productora durante los últimos años.

La venta de la mansión de La Boyita dejó al descubierto las maniobras financieras que el empresario habría implementado para esquivar embargos y conservar liquidez en medio de una etapa de tensión económica y familiar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Marcelo Tinelli se refugia en el Caribe: el destino más caro del mundo al que huirá

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Así funcionan hoy los servicios de La Plata por el Día del Trabajador Municipal

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle

Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar

Quejas sobre el empedrado de diagonal 73: "¿Quién se hace cargo de las cubiertas reventadas?"
Últimas noticias de Espectáculos

Jorge Rial confesó qué le dijo Cristina Kirchner sobre su baile en el balcón: detalles sobre el encuentro

Besos y fotos que confirman el romance entre Marti Benza y Martu Ortiz: las redes levantaron temperatura 

Confirman la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity: discutió con Wanda Nara y Enzo Fernández le pidió que se vuelva 

El programa de Mario Pergolini bajó el rating y sonaron las alarmas: "Otro día perdido" quedó afuera del top 3
Deportes
Empleados de Gimnasia reclaman en la sede: algunos no cobran desde septiembre
El plantel de Gimnasia y una nueva medida de fuerza: viernes sin entrenamiento previo a Vélez
Colapinto y un año más de F1: "Esperamos poder brindarles un motivo para sonreír y celebrar"
"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026
"Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida": el homenaje Xeneize a Martín Palermo por su cumpleaños
Información General
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Los caminos rurales en medio de la inundación: reunión de productores, municipio y Provincia en 25 de Mayo
25 de Mayo: el Consejo Profesional de Agrimensura firmó un convenio de colaboración con el distrito
La Ciudad
Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
Más gremios de estatales piden reabrir las paritarias en la Provincia
Empujones y corridas en una facultad durante las elecciones de la UNLP
7/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿cuántas plazas hay en el casco urbano de La Plata?
Vecinos y ONGs piden postergar el tratamiento del Plan de Ordenamiento Urbano en La Plata
Policiales
Día 2 | El jury a la jueza Makintach en La Plata: por falta de luz, se suspendió la audiencia
VIDEO. Dos mecheras infraganti en un local de Adidas en La Plata
Vecinos del Barrio Obrero denuncian una ola de robos: “Estamos hartos, hasta las alarmas vecinales se llevan”
El hermano de Janet, la joven que murió quemada en Berisso, rompió el silencio: “Él no dijo que ella estaba encerrada”
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla