La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

mañana, una veintena de librerías abre hasta la medianoche / El Dia

Una nueva edición de “La Noche de las Librerías Platenses” se realizará mañana, de 17 a 23. En este clásico encuentro que celebra los libros y la lectura habrá descuentos especiales, charlas y música en vivo. Además, se sortearán $750.000 en órdenes de compra.

Con el objetivo de hacerle frente a la compleja situación que atraviesa el sector, más de 20 librerías independientes abren sus puertas para compartir diferentes actividades con los lectores.

En su V edición, se podrán aprovechar ofertas y descuentos especiales, además de cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Provincia. También habrá una promoción exclusiva de Cuenta DNI, con un 40 por ciento de reintegro y un tope de 6.000 pesos.

Además, este año la jornada cierra con un mega sorteo por $750.000 en órdenes de compra: el primer premio incluye 25 órdenes de $20.000, y el segundo, 25 órdenes de $10.000, donde la compra de cada libro es una chance.

Una por una las actividades

Librería Atenea (49 entre 4 y 5) habrá lecturas y suelta de libros.

La propuesta de Big Sur Libros (55 entre 6 y 7) cuenta con DJ Set, a cargo de Seba Zombaz, y vermú en la vereda.

City Bell Libros (13 entre Cantilo y 473 bis) se realizará la presentación del libro “Las Cruzadas del Siglo XXI” (19.30) y habrá música en vivo.

En Crumb (13 C entre 4 y 46) se presentarán los libros “Puesto Zeta” (Pablo Barbieri y Hiorsh Gabotto) y “Justo ayer” (Max Bidart) desde las 18. Y habrá un show acústico de Teo Caminos.

Cuarto Propio (42 entre 8 y 9) desafía a los lectores con una trivia y premios.

En De La Campana (7 entre 58 y 59) se realizará una charla debate sobre economía con especialistas invitados (18 horas).

Glosa Libros (12 entre 47 y 48) propone una ceremonia saeriana con serigrafía (18).

La Colmena (56 entre 21 y 22) contará con la presentación de “¡Así fue!” de la editorial platense Del Bonete (17.30).

En La Libroteca (3 entre 61 y 62) se ofrecerá música en vivo y actividades con talleres literarios y de escritura.

Entre la amplia propuesta de La Normal (7 entre 55 y 56) los más pequeños podrán participar de cuentos con Princesas Disney. También se podrá disfrutar de café con autores (desde las 18) junto a Victoria Brown, Hugo Alconada Mon, Juan José Becerra y Luis Novaresio, entre otros. El cierre, con música y baile flamenco.

En La Templanza (6 entre 54 y 55) se desarrollará un conversatorio sobre el proceso de creación literaria y los libros que construyen sentido (Lorena Pronsky, 18 horas).

En Librería Mascaró (Diagonal 73 entre 37 y 38) se combinarán actividades con poesía, música y propuesta gastronómica.

Libros de Ninguna Parte (13 entre 37 y 38) propone suelta de libros y análisis grafológico exprés.

Además de lectura y música en vivo, en Libros Lenzi ( Diagonal 77 entre 6 y Plaza Italia) se exhibirán pinturas y dibujos de artistas locales.

El programa de Libros que Van (16 entre 508 y 509) sumará una propuesta fotográfica.

En Libros Villa Elisa (5 y 42) tendrá lugar una ronda de autores locales (19) y música.

Malisia (diagonal 78 entre 6 y 59) contará en su propuesta con lecturas, charla con autores y música en vivo.

En Monte Fuji (56 entre 6 y 7) las actividades serán sorpresa, al igual que en Pacomiro (5 entre 39 y 40).

Como alternativa, en Palabras sin Prisa (13 entre 61 y 62) tendrá lugar una presentación de cuentos.

En Patio Interno Libros la actividad se centrará en los 50 años del clásico “Vigilar y Castigar” de Michel Foucault (18). La jornada contará con música a cargo de Los Hermosos.

El programa de Rayuela Libros está pensado para chicos, con un “cuento encuentro”. Para los grandes, una degustación de vinos.

En Viva el Libro (43 entre 5 y 6) se realizará una feria del libro usado.

Yuna Libros (diagonal 73 entre 59 y Plaza Rocha) tiene en agenda lecturas compartidas del taller literario de Calma Arte y Café. También diálogo con autores y cierre musical.

En Zaguán Librería y Café (39 entre 3 y 4) se podrán escuchar narraciones de cuentos.