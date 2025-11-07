Docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas

Elecciones UNLP: primeros resultados tras el cierre de comicios en las 17 facultades
El próximo miércoles 12 de noviembre, los docentes universitarios darán inicio a un paro de 72 horas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que abarcará también el jueves 13 y el viernes 14.
La decisión fue adoptada por el plenario de CONADU (la Federación Nacional de Docentes Universitarios), que resolvió la medida como respuesta al deterioro de los salarios docentes, la necesidad de restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que exige mayor presupuesto para las universidades nacionales y sus áreas de ciencia y tecnología.
Por su parte, la local asociación gremial ADULP (docentes de la UNLP) adhirió a la medida, tras consultas entre sus bases en las que una mayoría aprobó la acción.
Las autoridades gremiales señalan que, de no registrarse avances concretos por parte del Gobierno nacional en el corto plazo, podrían escalar las medidas de fuerza —incluso en diciembre— y advertir con posibles perjuicios en el inicio del ciclo lectivo 2026.
