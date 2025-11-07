Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

La Ciudad

Docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas

Docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas
7 de Noviembre de 2025 | 17:00

Escuchar esta nota

El próximo miércoles 12 de noviembre, los docentes universitarios darán inicio a un paro de 72 horas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que abarcará también el jueves 13 y el viernes 14. 

La decisión fue adoptada por el plenario de CONADU (la Federación Nacional de Docentes Universitarios), que resolvió la medida como respuesta al deterioro de los salarios docentes, la necesidad de restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que exige mayor presupuesto para las universidades nacionales y sus áreas de ciencia y tecnología. 

Por su parte, la local asociación gremial ADULP (docentes de la UNLP) adhirió a la medida, tras consultas entre sus bases en las que una mayoría aprobó la acción. 

Las autoridades gremiales señalan que, de no registrarse avances concretos por parte del Gobierno nacional en el corto plazo, podrían escalar las medidas de fuerza —incluso en diciembre— y advertir con posibles perjuicios en el inicio del ciclo lectivo 2026. 
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Así funcionan hoy los servicios de La Plata por el Día del Trabajador Municipal

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle

Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar

Empujones y corridas en una facultad durante las elecciones de la UNLP
Últimas noticias de La Ciudad

Momo estuvo en la Facultad de Derecho de la UNLP durante las elecciones

Elecciones UNLP: primeros resultados tras el cierre de comicios en las 17 facultades

Un taxi ardió en pleno Centro y generó alarma entre los vecinos

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
Información General
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Los caminos rurales en medio de la inundación: reunión de productores, municipio y Provincia en 25 de Mayo
25 de Mayo: el Consejo Profesional de Agrimensura firmó un convenio de colaboración con el distrito
Espectáculos
La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este
Jorge Rial confesó qué le dijo Cristina Kirchner sobre su baile en el balcón: detalles sobre el encuentro
Besos y fotos que confirman el romance entre Marti Benza y Martu Ortiz: las redes levantaron temperatura 
Confirman la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity: discutió con Wanda Nara y Enzo Fernández le pidió que se vuelva 
El programa de Mario Pergolini bajó el rating y sonaron las alarmas: "Otro día perdido" quedó afuera del top 3
Policiales
Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión
Investigan el femicidio de una estudiante que cayó desde un balcón: su novio fue detenido
El jury a la jueza Makintach en La Plata: falta de luz y goteras en el segundo día de audiencias
VIDEO. Dos mecheras infraganti en un local de Adidas en La Plata
Vecinos del Barrio Obrero denuncian una ola de robos: “Estamos hartos, hasta las alarmas vecinales se llevan”
Deportes
La final por un nuevo título para La Scaloneta ya tendría fecha y sede
Empleados de Gimnasia reclamaron en la sede: algunos no cobran desde septiembre
El plantel de Gimnasia y una nueva medida de fuerza: viernes sin entrenamiento previo a Vélez
Colapinto y un año más de F1: "Esperamos poder brindarles un motivo para sonreír y celebrar"
"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla