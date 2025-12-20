Un informe reveló que la actividad económica en La Plata atraviesa una "recuperación lenta e insuficiente"

El Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (FCE-UNLP) dio a conocer su informe sobre la actividad económica del tercer trimestre de 2025 en la región. El estudio describe una recuperación "lenta e insuficiente", dado que se registró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo período del año anterior. Si bien el dato refleja una tendencia positiva durante 2025 tras un año de recesión, la economía local todavía no logra recuperar los niveles de actividad de 2023.

El estudio precisa que "el índice de actividad se encuentra 5 puntos por debajo del registrado en el tercer trimestre de 2023 y 2,8 puntos por debajo del tercer trimestre de 2019".

Salarios y empleo

En cuanto a los ingresos, el informe detalla que la masa salarial real promedio en La Plata mostró un resultado positivo en este periodo: el salario privado creció un 1,6% real respecto al tercer trimestre de 2024, mientras que el sector público registró una suba del 2,8%. "Sin embargo, ambos se encuentran aún por debajo de los niveles de 2023: un -8,9% el salario privado y un -19,6% el público", subraya el documento.

Respecto al mercado laboral, los datos del INDEC (EPH) indican que, en el Gran La Plata, la tasa de empleo creció 1,6 puntos interanual. Este incremento se situó por encima del crecimiento de la actividad laboral (personas que buscan insertarse en el mercado), que subió 0,6 puntos. En este sentido, la tasa de desempleo disminuyó del 9,7% (en el tercer trimestre de 2024) al 8,1%. No obstante, al comparar con 2023, el número de ocupados sigue siendo inferior (-0,7 puntos) y el desempleo permanece un punto por encima.

Las ramas principales no impulsan la recuperación

Durante el tercer trimestre del año, se observó una caída en dos de los sectores de mayor peso en el municipio: la Administración Pública y el Comercio Minorista. Esta última actividad acumula varios trimestres en baja, en un contexto local complejo para el consumo.

Por otra parte, la Industria —la tercera actividad en relevancia para el Partido— registró un incremento interanual del 0,4%. Aunque mantiene el comportamiento positivo del trimestre anterior, el ritmo de crecimiento ha mermado.

La mejora en el índice general se explica principalmente por el dinamismo en los bienes durables: la compraventa de propiedades subió un 33% y la de automotores un 40,5% interanual. Ambos sectores se vieron favorecidos por la mejora en las condiciones del crédito hipotecario y un abaratamiento relativo en dólares. En sintonía, el sector bancario creció un 29,8% debido a la mayor actividad crediticia.

En resumen, el informe concluye que dos de las tres ramas más importantes de la economía platense (Comercio y Administración Pública) continúan presionando a la baja. Es la Industria, junto con sectores específicos de servicios y el consumo de bienes durables, lo que permite promediar un índice de actividad positivo.