La Ciudad

Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad
20 de Diciembre de 2025 | 13:04

Si bien faltan algunos días para la Nochebuena, el más bonachón de todos los héroes infantiles, Papá Noel, ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y mucha felicidad.

Uno de los puntos visitados fue Barrio Aeropuerto, donde el personaje de barba blanca y traje rojo se hizo presente con su trineo y sus renos. En un espacio público ubicado en 613 y 13, no se privó de sacarse fotos junto a un helicóptero sanitario que aterrizó en el lugar.

En ese sector de la ciudad, Papá Noel visitó a los niños, pero también compartió un momento con adultos mayores en un centro destinado a la tercera edad. Un recorrido similar realizó en un hogar de Villa Elisa y en el barrio Islas Malvinas.

Arana y Camino General Belgrano, así como la intersección de Arana y 5, fueron algunos de los puntos donde mantuvo encuentros con los vecinos; incluso llegó hasta las inmediaciones del Parque Pereyra Iraola. Además, visitó Arturo Seguí, en esta ocasión acompañado por los Bomberos Voluntarios de dicha localidad de la zona norte.

Rodolfo Benítez, un vecino que lo vio de cerca, aseguró que Papá Noel andará hoy por la zona de Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry. Allí, compartirá una merienda con facturas junto a los más chicos de esas localidades.

En este caso, esta celebridad de la Navidad contó que su labor no hubiese sido posible sin la colaboración de Cristina Martínez y los duendes que lo acompañan: Emanuel, Laura , Benicio, Emanuel , Omar , Julia, Leonardo, Ana , Tina , Andrea Florencia, Claudio, María y Facundo.

No cabe duda de que, con el correr de los días, Papá Noel llegará a todos los barrios de La Plata, mientras es esperado con ansias en todos los hogares de nuestra ciudad y del país.

