VIDEO.- Frío saludo de Milei y Lula en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú

El presidente Javier Milei participaba este sábado de la cumbre de mandatarios del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de formar parte de la tradicional "foto de familia" con vista a las Cataratas.

El jefe de Estado argentino asiste al encuentro con el objetivo primordial de pedir por una mayor apertura comercial del bloque regional. La jornada está marcada por la búsqueda de una estrategia común frente al nuevo aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, el cual iba a ser rubricado en esta instancia pero fue postergado por el bloque europeo hasta enero debido a la resistencia de sectores agrícolas de Francia e Italia.

🇦🇷🇧🇷 | El frío saludo entre Lula da Silva y Javier Milei en la cumbre del Mercosur.

pic.twitter.com/96f7vw0Vhv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2025

En este contexto de tensiones diplomáticas y demoras en las negociaciones externas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, fijó la postura de los países miembros al afirmar: "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos".

Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay intentan así consensuar una posición firme frente a un acuerdo que lleva más de 25 años de negociación.