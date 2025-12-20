Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
FOTOS | La marea albirroja partió rumbo a San Nicolás para alentar a Estudiantes
Un informe reveló que la actividad económica en La Plata atraviesa una "recuperación lenta e insuficiente"
Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad
VIDEO.- Frío saludo de Milei y Lula en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
¡Se viene Papá Noel! Este domingo, con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Cuenta DNI del Banco Provincia: En la previa de Navidad, llega la promo más esperada: sábado de carnicerías
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei participaba este sábado de la cumbre de mandatarios del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de formar parte de la tradicional "foto de familia" con vista a las Cataratas.
El jefe de Estado argentino asiste al encuentro con el objetivo primordial de pedir por una mayor apertura comercial del bloque regional. La jornada está marcada por la búsqueda de una estrategia común frente al nuevo aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, el cual iba a ser rubricado en esta instancia pero fue postergado por el bloque europeo hasta enero debido a la resistencia de sectores agrícolas de Francia e Italia.
🇦🇷🇧🇷 | El frío saludo entre Lula da Silva y Javier Milei en la cumbre del Mercosur.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2025
pic.twitter.com/96f7vw0Vhv
En este contexto de tensiones diplomáticas y demoras en las negociaciones externas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, fijó la postura de los países miembros al afirmar: "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos".
Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay intentan así consensuar una posición firme frente a un acuerdo que lleva más de 25 años de negociación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí