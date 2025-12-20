Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

IgnacioFernández vuelve a Gimnasia después de una década. El volante, que cumplió con su palabra del regresar al club que lo vio nacer, se convirtió ayer en la primera incorporación. La más deseada por la dirigencia, que en las próximas horas hará el anuncio oficial.

El volante, que también tenía una propuesta firme de ArgentinosJuniors, inclinó la balanza en favor de Gimnasia, el club que lo fue a buscar hace tiempo y que finalmente lo pudo concretar.

Después de algunos días de negociaciones, que llevó adelante el presidente de la institución, Carlos Anacleto, el ex jugador de River y la institución arribaron a principio de acuerdo que quedará plasmado en las próximas horas, pero ya es un hecho de que NachoFernández, de 35 años, volverá a vestir la camiseta Lobo partir de la temporada 2026.

Nacho, de acuerdo a lo que se pudo averiguar, firmará un contrato de un año, con opción de renovar por uno más y será presentado el próximo lunes en la sede social de calle 4. El futbolista, que usará la número 8 en su espalda (la que pertenecía a Bautista Merlini), se sumará a la pretemporada que comenzará el 2 de enero.

A mediados de 2024 había trascendido la posibilidad de que regresara al club, pero finalmente eso no se dio. Ahora, con 35 años, Gimnasia, finalmente, logra concretar la vuelta de Nacho, hijo de la casa que no solo es muy querido por haber surgido del club, sino que marcó goles claves en la B Nacional 2012/13, ascendió a Primera en aquella temporada y a la siguiente logró la permanencia. En total, disputó 93 encuentros y marcó 15 goles.

Un regreso que parecía en duda por la aparición de Argentinos Juniors, cuyo cuerpo técnico se pusieron en contacto con el jugador para intentar convencerle de un posible desembarco a La Paternal.

Finalmente, Fernández, que jugó por última vez en el Lobo en la temporada 2015 (al año siguiente se incorporó a River), regresa a Gimnasia para formar parte del equipo que comanda Fernando Zaniratto.

DANZAS DE NOMBRE...

Tras abrochar a NachoFernández, la prioridad número 1, la dirigencia de Gimnasia se abocará en los próximos días en avanzar con otras negociaciones que tiene por delante.

Se sabe que hay interés por el lateral izquierdo Milton Casco (queda libre de River a fin de mes), al que ven con buenos ojos su regreso.

Además, otro de los anhelos de la dirigencia es Ignacio Miramón, aunque la situación es más complicada, ya que su pase le pertenece al Lille francés y la cotización es elevada. Ayer, en tanto, aparecieron los nombres de FedericoLértora (por si no prospera lo de Miramón) y fue ofrecido Ignacio Malcorra.