El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata

20 de Diciembre de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

El comercio platense se prepara para un evento que ya se convirtió en un clásico de la Ciudad.

Los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre, a partir de las 10.00 hs, vuelve el tradicional festejo de los centros comerciales platenses con la “Gala de las Vidrieras con Noche de los Regalos”.

Se realizarán diversas acciones que motivarán la compra de los consumidores, los que podrán aprovechar descuentos especiales en los distintos comercios participantes. Además, el festejo contará con música en vivo, entre otras tantas actividades recreativas para pasar un agradable momento, fomentando la campaña del “Compre Local”.

A su vez, este evento contará con premios en efectivo de hasta $ 450.000 para los comercios de los centros comerciales de la ciudad adheridos a esta actividad, que resulten ganadoras de la tradicional “Gala de Vidrieras”.

Esta es una iniciativa impulsada y organizada por la Fundación Pro Humanae Vitae, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Universidad Católica de La Plata, la Municipalidad de La Plata, la Cámara de Comercio Industria y Servicios de La Plata, en conjunto con los distintos centros comerciales de la ciudad, como Asociación Amigos de Calle 12;; Cámara Comercial del Centro Platense; Cámara de Comercio e Industria City Bell. 

El objetivo del evento es fomentar el comercio local, mejorando la experiencia de los clientes en los principales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad de La Plata.
 

