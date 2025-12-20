Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés

Concejales alertan por consecuencias económicas y legales del proyecto.

Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
20 de Diciembre de 2025 | 01:53

Escuchar esta nota

En Ramallo, los bloques opositores del Concejo Deliberante manifestaron su rechazo al nuevo Código Tributario impulsado por el Departamento Ejecutivo y advirtieron sobre los efectos económicos, legales y políticos que podría generar la creación de nuevas tasas municipales.

 

Uno de los principales cuestionamientos apunta al reemplazo de la ordenanza fiscal e impositiva por un Código Tributario integral, que redefine bases imponibles y fórmulas de cálculo sin un proceso previo de debate ni instancias de consenso con los sectores afectados.

Entre los puntos más sensibles, la oposición señaló la creación de una tasa del 2% sobre los combustibles, que —según indicaron— se trasladará de manera directa al precio final que pagan los vecinos. También alertaron sobre una posible inconstitucionalidad y sobre su aplicación generalizada en todo el partido.

 

Otro eje de crítica es la superposición de tributos vinculados al mantenimiento vial, lo que implicaría cobrar varias veces por un mismo concepto sin mejoras visibles en calles y caminos. A esto se suma un contexto nacional adverso, con el Ministerio de Economía cuestionando las tasas municipales que impactan en precios y competitividad.

 

Desde la oposición advirtieron que avanzar con estas medidas podría exponer al distrito a conflictos judiciales, mayores niveles de presión fiscal y un escenario poco favorable para la inversión.

