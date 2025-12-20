Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Concejales alertan por consecuencias económicas y legales del proyecto.
Escuchar esta nota
En Ramallo, los bloques opositores del Concejo Deliberante manifestaron su rechazo al nuevo Código Tributario impulsado por el Departamento Ejecutivo y advirtieron sobre los efectos económicos, legales y políticos que podría generar la creación de nuevas tasas municipales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al reemplazo de la ordenanza fiscal e impositiva por un Código Tributario integral, que redefine bases imponibles y fórmulas de cálculo sin un proceso previo de debate ni instancias de consenso con los sectores afectados.
LE PUEDE INTERESAR
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Entre los puntos más sensibles, la oposición señaló la creación de una tasa del 2% sobre los combustibles, que —según indicaron— se trasladará de manera directa al precio final que pagan los vecinos. También alertaron sobre una posible inconstitucionalidad y sobre su aplicación generalizada en todo el partido.
Otro eje de crítica es la superposición de tributos vinculados al mantenimiento vial, lo que implicaría cobrar varias veces por un mismo concepto sin mejoras visibles en calles y caminos. A esto se suma un contexto nacional adverso, con el Ministerio de Economía cuestionando las tasas municipales que impactan en precios y competitividad.
Desde la oposición advirtieron que avanzar con estas medidas podría exponer al distrito a conflictos judiciales, mayores niveles de presión fiscal y un escenario poco favorable para la inversión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí