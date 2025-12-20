Coimas en Andis: silencio de una exfuncionaria

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es hija de Calvete, uno de los principales acusados. En su casa le encontraron unos 700 mil dólares en un allanamiento
La ex funcionaria Ornella Calvete, que se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía de la Nación, se negó a declarar en el marco de la causa Andis, que investiga un supuesto entramado de coimas en torno a ese organismo.
Se trata de la hija de Miguel Ángel Calvete, exvocero de supermercadistas chinos e imputado como supuesto jefe de asociación ilícita.
La mujer evitó declarar ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en la investigación sobre el escándalo por las irregularidades en la compra de medicamentos de alto coso en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La exfuncionaria se presentó en los tribunales de Retiro al mediodía y dejó el lugar antes de las 15. Había abandonado su cargo en Economía hace un mes, cuando ya había estallado el caso de Andis. En un allanamiento encontraron unos US$ 700 mil en su casa.
El juez Sebastián Casanello había dispuesto para ayer una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.
Calvete renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.
LE PUEDE INTERESAR
Buena semana para el riesgo país y los dólares
LE PUEDE INTERESAR
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.
En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, indicaron fuentes tribunalicias ligadas a ala causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí