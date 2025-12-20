Coimas en Andis: silencio de una exfuncionaria

La ex funcionaria Ornella Calvete, que se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía de la Nación, se negó a declarar en el marco de la causa Andis, que investiga un supuesto entramado de coimas en torno a ese organismo.

Se trata de la hija de Miguel Ángel Calvete, exvocero de supermercadistas chinos e imputado como supuesto jefe de asociación ilícita.

La mujer evitó declarar ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en la investigación sobre el escándalo por las irregularidades en la compra de medicamentos de alto coso en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La exfuncionaria se presentó en los tribunales de Retiro al mediodía y dejó el lugar antes de las 15. Había abandonado su cargo en Economía hace un mes, cuando ya había estallado el caso de Andis. En un allanamiento encontraron unos US$ 700 mil en su casa.

El juez Sebastián Casanello había dispuesto para ayer una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.

Calvete renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, indicaron fuentes tribunalicias ligadas a ala causa.