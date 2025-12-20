Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Política y Economía |Investigan coimas

Coimas en Andis: silencio de una exfuncionaria

Es hija de Calvete, uno de los principales acusados. En su casa le encontraron unos 700 mil dólares en un allanamiento

Coimas en Andis: silencio de una exfuncionaria
20 de Diciembre de 2025 | 02:28
Edición impresa

La ex funcionaria Ornella Calvete, que se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía de la Nación, se negó a declarar en el marco de la causa Andis, que investiga un supuesto entramado de coimas en torno a ese organismo.

Se trata de la hija de Miguel Ángel Calvete, exvocero de supermercadistas chinos e imputado como supuesto jefe de asociación ilícita.

La mujer evitó declarar ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en la investigación sobre el escándalo por las irregularidades en la compra de medicamentos de alto coso en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La exfuncionaria se presentó en los tribunales de Retiro al mediodía y dejó el lugar antes de las 15. Había abandonado su cargo en Economía hace un mes, cuando ya había estallado el caso de Andis. En un allanamiento encontraron unos US$ 700 mil en su casa.

El juez Sebastián Casanello había dispuesto para ayer una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.

Calvete renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

LE PUEDE INTERESAR

Buena semana para el riesgo país y los dólares

LE PUEDE INTERESAR

Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, indicaron fuentes tribunalicias ligadas a ala causa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Un partido que podría ser el adiós de varios

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de Política y Economía

El PJ se fue a marzo: el 15, la fecha para la interna

La paradoja de combatir al aliado y después necesitarlo

Milei viaja a la cumbre del Mercosur en Brasil

Se viene otra batalla por el Presupuesto
Espectáculos
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
¿Qué pasó? Borghi se bajó de “Mediodía Noticias”
Policiales
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla