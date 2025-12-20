La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante la detección de casos de gripe H3N2 en el país, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones destinadas a reforzar las medidas de prevención y concientizar sobre la importancia de la vacunación antigripal.
La gripe H3N2, un subtipo del virus de la influenza A, presenta este año una circulación más activa, lo que exige una atención especial por parte de los sistemas de salud y de la comunidad en general.
Si bien el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” mantiene la vigilancia epidemiológica sobre su posible ingreso al país, la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar la propagación del virus.
Desde el Colegio de Médicos se remarcó que la vacunación antigripal estacional 2025 es la estrategia más efectiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a la influenza. Se utilizan vacunas trivalentes o tetravalentes que cubren las cepas de Influenza A (H1N1 y H3N2) y B.
La vacunación es gratuita en los vacunatorios de la Provincia para los grupos priorizados: personal de salud; personas de 65 años o más; embarazadas en cualquier trimestre y puérperas; niños y niñas de 6 a 24 meses (con esquema de dos dosis si se vacunan por primera vez); y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, o inmunosupresión, con indicación médica.
El virus de la influenza se transmite a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar, y puede permanecer en superficies. Por eso, se recomienda intensificar las medidas de cuidado diario, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel; la correcta ventilación de los ambientes, incluso durante los meses de calor; la aplicación de la etiqueta respiratoria al toser o estornudar; y el uso de barbijo, especialmente en centros de salud o en personas con síntomas respiratorios.
LE PUEDE INTERESAR
La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo
LE PUEDE INTERESAR
El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público
Los síntomas suelen presentarse de forma repentina e incluyen fiebre (mayor a 38°C), dolores musculares y de garganta, y tos seca. Ante la situación, se desaconseja la automedicación (en particular, los antibióticos) y se recomienda la consulta médica.
Se recomienda a quienes cursen la enfermedad aislarse al menos siete días, con el fin de reducir la transmisión.
Para quienes tengan previsto viajar a países con brotes, como Perú o regiones del hemisferio norte, se aconseja vacunarse entre 10 y 15 días antes de la partida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí