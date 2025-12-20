Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

La Ciudad |El instituto malbrán de la capital federal detectó tres casos

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación
20 de Diciembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

Ante la detección de casos de gripe H3N2 en el país, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones destinadas a reforzar las medidas de prevención y concientizar sobre la importancia de la vacunación antigripal.

La gripe H3N2, un subtipo del virus de la influenza A, presenta este año una circulación más activa, lo que exige una atención especial por parte de los sistemas de salud y de la comunidad en general.

Si bien el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” mantiene la vigilancia epidemiológica sobre su posible ingreso al país, la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar la propagación del virus.

Desde el Colegio de Médicos se remarcó que la vacunación antigripal estacional 2025 es la estrategia más efectiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a la influenza. Se utilizan vacunas trivalentes o tetravalentes que cubren las cepas de Influenza A (H1N1 y H3N2) y B.

La vacunación es gratuita en los vacunatorios de la Provincia para los grupos priorizados: personal de salud; personas de 65 años o más; embarazadas en cualquier trimestre y puérperas; niños y niñas de 6 a 24 meses (con esquema de dos dosis si se vacunan por primera vez); y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, o inmunosupresión, con indicación médica.

El virus de la influenza se transmite a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar, y puede permanecer en superficies. Por eso, se recomienda intensificar las medidas de cuidado diario, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel; la correcta ventilación de los ambientes, incluso durante los meses de calor; la aplicación de la etiqueta respiratoria al toser o estornudar; y el uso de barbijo, especialmente en centros de salud o en personas con síntomas respiratorios.

LE PUEDE INTERESAR

La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo

LE PUEDE INTERESAR

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Los síntomas suelen presentarse de forma repentina e incluyen fiebre (mayor a 38°C), dolores musculares y de garganta, y tos seca. Ante la situación, se desaconseja la automedicación (en particular, los antibióticos) y se recomienda la consulta médica.

Se recomienda a quienes cursen la enfermedad aislarse al menos siete días, con el fin de reducir la transmisión.

Para quienes tengan previsto viajar a países con brotes, como Perú o regiones del hemisferio norte, se aconseja vacunarse entre 10 y 15 días antes de la partida.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dos adolescentes y un niño internado

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Un partido que podría ser el adiós de varios

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de La Ciudad

En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura

La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Llega el Martín Fierro, con un cupón de descuento
Espectáculos
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
¿Qué pasó? Borghi se bajó de “Mediodía Noticias”
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”
Policiales
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla