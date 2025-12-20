Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Policiales |Uno de los puntos más conflictivos de la Ciudad y escenario de múltiples hechos delictivos

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco

Un operativo de gran escala desbarató una estructura que operaba desde hace meses en El Mondongo, tras una investigación con seguimientos, allanamientos simultáneos y secuestros de alto impacto. Los detalles

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco

Golpe al narcomenudeo en la Zona Roja: 13 detenidos, drogas, hasta una granada incautada / EL DIA

20 de Diciembre de 2025 | 03:42
Edición impresa

Mientras los reclamos vecinales por la inseguridad y el avance del narcomenudeo en El Mondongo vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública, un megaoperativo permitió asestar un fuerte golpe a una organización que operaba en la denominada “Zona Roja”, uno de los puntos más conflictivos del barrio y escenario de múltiples hechos delictivos.

La investigación, iniciada a comienzos de mayo de este año, se desarrolló en paralelo a las denuncias que los vecinos vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo y que EL DIA reflejó recientemente a partir del testimonio de frentistas que describen un escenario marcado por la prostitución callejera, la venta de drogas en la vía pública y una seguidilla de hechos violentos. En ese grave contexto, el trabajo judicial y policial avanzó de manera silenciosa, con tareas de seguimiento, vigilancia y recolección de pruebas que derivaron ahora en un despliegue coordinado en tres jurisdicciones.

El procedimiento se concretó mediante ocho allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de La Plata, Berisso y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El foco principal estuvo puesto en el área comprendida por diagonal 73 y calles linderas, un corredor señalado históricamente por los vecinos como epicentro del narcomenudeo y escenario recurrente de robos, enfrentamientos y episodios de extrema violencia.

Como resultado del operativo, trece personas fueron aprehendidas y se secuestró una importante cantidad de droga lista para su comercialización: más de 700 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados en casi 480 envoltorios, marihuana, plantas de cannabis y sustancias de corte. Además, se incautaron balanzas, dinero y una gran cantidad de celulares, elementos que refuerzan la hipótesis de una actividad sostenida.

Uno de los datos que más preocupación generó fue el hallazgo de armas de fuego y municiones, junto con una granada de mano que obligó a la intervención de personal especializado para asegurar el artefacto y evaluar su peligrosidad. La investigación también permitió establecer que algunas de las personas involucradas se encontraban bajo monitoreo electrónico al momento de los hechos, sin que esa situación hubiera impedido la continuidad de la actividad delictiva. Asimismo, durante el desarrollo del operativo se constató que uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura activo, mientras que el proveedor principal de la red permanece prófugo y es intensamente buscado.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por los investigadores de la causa, la droga incautada tendría un valor de mercado cercano a los $20.000.000 en el circuito del narcomenudeo.

LE PUEDE INTERESAR

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”

LE PUEDE INTERESAR

Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36

El procedimiento representa uno de los golpes más significativos de los últimos tiempos contra el narcomenudeo en El Mondongo, un barrio donde los vecinos advierten desde hace años que los operativos aislados no alcanzan para modificar una realidad que se repite. La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales, en un contexto donde el reclamo vecinal por soluciones de fondo vuelve a ganar fuerza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El miedo que se repite a diario y una deuda pendiente
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Un partido que podría ser el adiós de varios

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de Policiales

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”

Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36

Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo

Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase
Espectáculos
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
¿Qué pasó? Borghi se bajó de “Mediodía Noticias”
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
La Ciudad
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación
La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo
El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público
Llega el Martín Fierro, con un cupón de descuento
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla