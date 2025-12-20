Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco

Mientras los reclamos vecinales por la inseguridad y el avance del narcomenudeo en El Mondongo vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública, un megaoperativo permitió asestar un fuerte golpe a una organización que operaba en la denominada “Zona Roja”, uno de los puntos más conflictivos del barrio y escenario de múltiples hechos delictivos.

La investigación, iniciada a comienzos de mayo de este año, se desarrolló en paralelo a las denuncias que los vecinos vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo y que EL DIA reflejó recientemente a partir del testimonio de frentistas que describen un escenario marcado por la prostitución callejera, la venta de drogas en la vía pública y una seguidilla de hechos violentos. En ese grave contexto, el trabajo judicial y policial avanzó de manera silenciosa, con tareas de seguimiento, vigilancia y recolección de pruebas que derivaron ahora en un despliegue coordinado en tres jurisdicciones.

El procedimiento se concretó mediante ocho allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de La Plata, Berisso y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El foco principal estuvo puesto en el área comprendida por diagonal 73 y calles linderas, un corredor señalado históricamente por los vecinos como epicentro del narcomenudeo y escenario recurrente de robos, enfrentamientos y episodios de extrema violencia.

Como resultado del operativo, trece personas fueron aprehendidas y se secuestró una importante cantidad de droga lista para su comercialización: más de 700 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados en casi 480 envoltorios, marihuana, plantas de cannabis y sustancias de corte. Además, se incautaron balanzas, dinero y una gran cantidad de celulares, elementos que refuerzan la hipótesis de una actividad sostenida.

Uno de los datos que más preocupación generó fue el hallazgo de armas de fuego y municiones, junto con una granada de mano que obligó a la intervención de personal especializado para asegurar el artefacto y evaluar su peligrosidad. La investigación también permitió establecer que algunas de las personas involucradas se encontraban bajo monitoreo electrónico al momento de los hechos, sin que esa situación hubiera impedido la continuidad de la actividad delictiva. Asimismo, durante el desarrollo del operativo se constató que uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura activo, mientras que el proveedor principal de la red permanece prófugo y es intensamente buscado.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por los investigadores de la causa, la droga incautada tendría un valor de mercado cercano a los $20.000.000 en el circuito del narcomenudeo.

El procedimiento representa uno de los golpes más significativos de los últimos tiempos contra el narcomenudeo en El Mondongo, un barrio donde los vecinos advierten desde hace años que los operativos aislados no alcanzan para modificar una realidad que se repite. La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales, en un contexto donde el reclamo vecinal por soluciones de fondo vuelve a ganar fuerza.