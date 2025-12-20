VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

A casi dos años de haber quedado completamente cerrado y pese a haber recuperado recientemente la habilitación provincial, el Bioparque La Plata - ex Zoológico y Jardín Botánico - continúa sin fecha definida de reapertura. En ese contexto, en un espacio atravesado por debates y controversias, la pregunta sobre cuándo volverá a abrir se instaló como una duda persistente en el tiempo entre los platenses. La respuesta, sin embargo, no es sencilla: el predio transita una reconversión profunda que excede lo edilicio y redefine su función, sus objetivos y el tipo de animales que albergará en el futuro.

El espacio, ubicado en el corazón del Bosque, tiene 118 años de historia. Fundado en 1907, funcionó durante más de un siglo como zoológico tradicional hasta que en 2018 cerró sus puertas al público, tras la muerte de “Pelusa”, la elefanta asiática que se había convertido en uno de sus emblemas. “Luego de ese hecho se decide cerrar al público y durante todo 2019 dejaron de ingresar visitantes, tanto público general como escuelas y jardines”, explicó María Manuela López, médica veterinaria y directora del Bioparque La Plata.

Así, tras cerrar sus puertas, en 2020 una ordenanza municipal dispuso que el predio dejara de ser formalmente un zoológico y pasara a denominarse Bioparque La Plata. “No fue solo un cambio de nombre, sino también un cambio de objetivos”, explicó López.

Según detalló, la reconversión implicó dejar atrás el modelo de exhibición tradicional para priorizar la conservación de fauna silvestre, especialmente autóctona, el desarrollo de proyectos de preservación y el fortalecimiento de la educación ambiental. “Se empezó a pensar en trabajar con animales de nuestro país, en peligro de extinción, y en explicar que la fauna silvestre no es mascota”, señaló.

En la nueva etapa sólo recibió escuelas a mediados de 2023.

conflictos y aval provincial

Asimismo, ese mismo año, el Bioparque perdió la habilitación provincial otorgada por la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, organismo del Ministerio de Desarrollo Agrario que regula este tipo de instituciones.

La medida tuvo consecuencias directas: el predio no solo continuó cerrado al público, sino que además quedó imposibilitado de recibir animales silvestres heridos o provenientes del tráfico ilegal. “Al perder la habilitación no podía ingresar público, pero tampoco animales que necesitaban rescate o atención veterinaria”, explicó López, al detallar que esa situación limitó funciones centrales del espacio, como la educativa y la de conservación.

El proceso de recuperación comenzó a tomar forma durante 2024. Tras una inspección realizada el 20 de noviembre de ese año, la Dirección de Flora y Fauna otorgó nuevamente la habilitación provincial el 3 de enero de 2025, mediante la reinscripción del Bioparque en el Registro Provincial de Parques Zoológicos, conforme a la ley Nº 12.238.

Durante ese período se realizaron obras de infraestructura, mejoras edilicias, tareas de saneamiento y adecuaciones en los recintos. Entre esas, se ampliaron los espacios destinados a los monos araña y al papión sagrado, se realizaron vasectomías a los ciervos axis para frenar su reproducción - una exigencia clave por tratarse de una especie exótica invasora - y se trabajó en el saneamiento del arroyo que atraviesa las 17 hectáreas del predio.

“La habilitación es un paso fundamental, pero no significa una apertura automática”, advirtió la directora. Con ese aval, el Bioparque volvió a integrarse a la Red Provincial de Rescate de fauna silvestre y retomó una de sus funciones centrales. A partir de ese trabajo, veterinarios, biólogos y cuidadores intervienen en la recuperación de aves y mamíferos, con el objetivo de reinsertarlos en su hábitat natural cuando las condiciones lo permiten.

qué animales hay

Actualmente, alberga alrededor de 200 animales. Entre las especies autóctonas se encuentran monos carayá y caí, flamencos, tamandúas (oso melero), pumas (dos hembras), zorros, gatos monteses y lobitos de río. También hay aves como cóndores y distintas especies de guacamayos.

En cuanto a los animales exóticos, permanecen el hipopótamo “Hipólito”, unos 50 ciervos axis y el chimpancé “Tomy”, de 48 años. Sobre este último, López fue clara: “No está previsto su traslado. Fue criado por humanos, tiene un fuerte vínculo con sus cuidadores y moverlo implicaría un riesgo para su bienestar”. Por ese motivo, “Tomy” será el único exótico que permanecerá en el predio.

El resto de los animales exóticos, en cambio, serán reubicados en santuarios o instituciones con mayor espacio y condiciones adecuadas.

un espacio en transformación

Aunque la habilitación provincial ya fue recuperada, el Bioparque continúa cerrado al público. La apertura, según explicó López, será el último paso del proceso. “Primero debemos concretar la reubicación de los animales exóticos. Recién después podremos avanzar con la apertura al público”, señaló.

La idea es que, cuando eso ocurra, el predio vuelva a recibir a vecinos, escuelas y jardines, pero bajo una lógica distinta a la de “zoológico”.

Visitas guiadas, talleres de educación ambiental y actividades científicas forman parte del proyecto a futuro para este espacio histórico.

