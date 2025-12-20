Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Deportes

Las otras finales que disputará Estudiantes por ser el ganador del Trofeo de Campeones

Las otras finales que disputará Estudiantes por ser el ganador del Trofeo de Campeones
20 de Diciembre de 2025 | 20:07

Estudiantes se quedó esta tarde con Trofeo de Campeones y consiguió el boleto a disputar más finales el próximo año.

Debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones tendrá la oportunidad de disputar otras copas.

Una de ellas es la Supercopa Internacional, el campeón del mencionado certamen se enfrentará con Rosario Central, equipo al que le otorgaron el título de Campeón de Liga que la Asociación del Fútbol Argentino inventó de la noche a la mañana por finalizar primero en la tabla anual.

Cabe recordar, que el Pincha ya disputó esta copa a mitad de año, cuando perdió 2-0 ante Vélez en el Estadio Libertadores de América de Independiente.

Además, el ganador del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina. Otra copa que el Pincha conducido por Eduardo Domínguez jugó a comienzos de 2024 ante River en Córdoba.

El conteo no termina allí, ya que en el 2026 disputará la Recopa de Campeones, para definir al campeón de campeones del fútbol argentino.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Goles: El doblete de Alario que cortó la sequía y la ley del ex de Zapiola

LE PUEDE INTERESAR

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

Este triangular tendrá su debut el próximo calendario donde contará con la participación de los ganadores de la Copa Argentina, Supercopa Internacional y Copa Argentina. De momento el único clasificado al Torneo es Independiente Rivadavia tras ganar la Copa más federal de Argentina.

Por su parte, de repetirse campeón, quien ocupará esa vacante es el subcampeón de la Copa Argentina, es decir, Argentinos Juniors.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

¿Pudo ser el adiós de varios?

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Las otras finales que disputará el Pincha por ser el ganador del Trofeo de Campeones

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas

Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

Últimas noticias de Deportes

"Una enorme hazaña": Alak felicitó al Pincha y el Palacio Municipal se iluminó de rojo y blanco

Galería de FOTOS | En La Plata, otra noche de celebración Pincharrata en 7 y 50

Agrandó la vitrina: el Pincha llegó a su estrella 16

José Sosa: "Como dijo Zubeldía, que lo celebre la gente"
Policiales
Allanamientos en La Plata y Punta Lara: secuestran gran cantidad de pastillas, varias con la cara de Chuky
Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"
VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador
Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Espectáculos
En este íspa no trabaja el que no quiere
Estalló la guerra entre Ducatenzeiler y Azzaro: "Me hizo una operación, no hay retorno, se terminó"
¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas
Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
La Ciudad
Fotos | El centro platense al ritmo de Papá Noel: horarios extendidos, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Vieytes celebra su 133° aniversario: el pueblo de Magdalena que se proyecta como destino turístico
VIDEO. El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata
Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad
Política y Economía
Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi por una dolencia abdominal
VIDEO.- Frío saludo de Milei y Lula en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú
El PJ se fue a marzo: el 15, la fecha para la interna
La paradoja de combatir al aliado y después necesitarlo
Milei viaja a la cumbre del Mercosur en Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla