Las otras finales que disputará Estudiantes por ser el ganador del Trofeo de Campeones

Estudiantes se quedó esta tarde con Trofeo de Campeones y consiguió el boleto a disputar más finales el próximo año.

Debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones tendrá la oportunidad de disputar otras copas.

Una de ellas es la Supercopa Internacional, el campeón del mencionado certamen se enfrentará con Rosario Central, equipo al que le otorgaron el título de Campeón de Liga que la Asociación del Fútbol Argentino inventó de la noche a la mañana por finalizar primero en la tabla anual.

Cabe recordar, que el Pincha ya disputó esta copa a mitad de año, cuando perdió 2-0 ante Vélez en el Estadio Libertadores de América de Independiente.

Además, el ganador del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina. Otra copa que el Pincha conducido por Eduardo Domínguez jugó a comienzos de 2024 ante River en Córdoba.

El conteo no termina allí, ya que en el 2026 disputará la Recopa de Campeones, para definir al campeón de campeones del fútbol argentino.

Este triangular tendrá su debut el próximo calendario donde contará con la participación de los ganadores de la Copa Argentina, Supercopa Internacional y Copa Argentina. De momento el único clasificado al Torneo es Independiente Rivadavia tras ganar la Copa más federal de Argentina.

Por su parte, de repetirse campeón, quien ocupará esa vacante es el subcampeón de la Copa Argentina, es decir, Argentinos Juniors.