La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo

La economía de La Plata transita un sendero de recuperación que, por ahora, se define como “lenta e insuficiente”.

La conclusión aparece en el informe sobre el Indicador de Actividad Económica (IAELaP) elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para el tercer trimestre de 2025. Se determinó que entre julio y septiembre la actividad en la Ciudad tuvo un alza interanual del 2,3%. Hay continuidad de crecimiento tras un 2024 recesivo, pero se advierte que los niveles actuales están un 5% por debajo del mismo período de 2023.

En el mercado laboral, la tasa de desempleo en el Gran La Plata (incluye a Berisso y Ensenada) mostró una mejora, descendiendo al 8,1% frente al 9,7% del año anterior. Este descenso se explica porque la creación de empleo (1,6 punto porcentual) superó al número de personas que se volcaron a buscar trabajo.

Hubo descenso, pero el dato que alarma indica que la Región está por sobre la media nacional, del 6,6%. También queda atrás del Conurbano bonaerense, que marcó 7,6%. Así las cosas, el Gran La Plata tiene a más de 120.000 personas con problemas de empleo, entre desocupadas y ocupadas pero que buscan otro empleo, indicó el estudio tomando, en este apartado, información reciente del Indec.

Según el Laboratorio universitario, la masa salarial real tuvo un respiro: el salario público subió un 2,8% y el privado un 1,6%. No obstante, el poder de compra sigue muy golpeado si se lo compara con 2023, con caídas acumuladas del 19,6% y 8,9% respectivamente.

Los motores y los frenos

Al analizar qué sectores empujan el índice hacia arriba, el informe es tajante. La mayor actividad se explica principalmente por los bienes durables (propiedades +33% interanual y automotores +40,5%). El sector automotor e inmobiliario continuó mostrando alto dinamismo debido a la mejora en las condiciones de crédito hipotecario y a un abaratamiento relativo en dólares. A este impulso se suma el sector bancario, que creció un 29,8%.

En la vereda opuesta, las actividades con mayor peso territorial siguen en rojo. El comercio minorista, componente más relevante del sector, cayó un 10,6%, acumulando ya dos años de retroceso constante.

Por su parte, la administración pública registró una baja del 1,6%, arrastrando siete trimestres consecutivos de caída y consolidándose como el principal responsable de frenar el despegue definitivo del producto local.

La industria manufacturera, clave por su generación de empleo, mostró un leve avance del 0,4%, aunque con signos de desaceleración respecto al trimestre previo. Este dato es consistente con el aumento del 3,3% en el consumo energético industrial reportado por Edelap.

Por el contrario, la construcción no logra repuntar y anotó una caída del 6,6% interanual, afectada por la retracción en la venta de materiales y la baja en los niveles de empleo del sector. Finalmente, el rubro de hotelería y restaurantes rompió su racha positiva: tras tres trimestres de crecimiento, volvió a terreno negativo con una variación del -4,2%. Otros sectores como transporte y comunicaciones (+4,2%), enseñanza (+0,8%) y salud (+0,2%) aportaron marginalmente al crecimiento.