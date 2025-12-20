Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche

El fin de semana comenzará con condiciones climáticas inestables en la ciudad de La Plata, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas del mediodía, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con posibles precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, con un descenso en la probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 27°C.

En tanto, el domingo continuará el tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, principalmente durante la jornada. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, generando un ambiente cálido y húmedo.

Desde el SMN recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre previstas durante el fin de semana.