Un informe reveló que la actividad económica en La Plata atraviesa una "recuperación lenta e insuficiente"
Un informe reveló que la actividad económica en La Plata atraviesa una "recuperación lenta e insuficiente"
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Cuenta DNI del Banco Provincia: En la previa de Navidad, llega la promo más esperada: sábado de carnicerías
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El fin de semana comenzará con condiciones climáticas inestables en la ciudad de La Plata, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas del mediodía, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este sábado, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con posibles precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, con un descenso en la probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 27°C.
En tanto, el domingo continuará el tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, principalmente durante la jornada. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, generando un ambiente cálido y húmedo.
Desde el SMN recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre previstas durante el fin de semana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí