Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

La Ciudad

Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche

Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche
20 de Diciembre de 2025 | 07:24

Escuchar esta nota

El fin de semana comenzará con condiciones climáticas inestables en la ciudad de La Plata, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas del mediodía, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con posibles precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, con un descenso en la probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 27°C.

En tanto, el domingo continuará el tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, principalmente durante la jornada. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, generando un ambiente cálido y húmedo.

Desde el SMN recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre previstas durante el fin de semana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata

Fausto Vera es la nueva cara de River para el 2026

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda

Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
+ Leidas

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Un partido que podría ser el adiós de varios

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: En la previa de Navidad, llega la promo más esperada: sábado de carnicerías

VIDEO. El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Espectáculos
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
¿Qué pasó? Borghi se bajó de “Mediodía Noticias”
Policiales
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
Deportes
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla