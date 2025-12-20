Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo

La baja del desempleo mostró la contracara de que se produjo a costa de un aumento del trabajo informal.

El escenario que surge de datos oficiales se conoció en medio de la discusión por la reforma laboral y el gobierno celebró este resultado.

“Muy positivos los datos de empleo publicados recién. 240.000 nuevos empleos (en los 31 aglomerados urbanos) respecto a un año atrás, y tasa de desempleo que baja a 6,6% (año pasado, mismo trimestre era 6,9%). Y todo esto en medio del ruido kuka. Felicitaciones al equipo económico!”, dijo el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

Un trabajo de la consultora Equilibra sostuvo que “en un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% interanual el empleo aumentó 1,8%, pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad”, señaló un trabajo de la consultora Equilibra.

El indec publicó este jueves que la tasa de desocupación entre julio y septiembre cayó a 6,6%.

El nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%.

“Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4%, la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24)”, explicó el trabajo de Equilibra.

Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1% i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas.

“En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% i.a. y el público descendió 5,8% i.a. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente”, añadió el informe de la consultora.

Equilibra afirmó que “la expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8% i.a., impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1% i.a.)”.