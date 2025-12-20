El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Una vez más en el año, Estudiantes está frente a la definición de una Copa. El Pincha quiere cerrar un año soñado. Es por eso, que esta tarde desde las 18 se mide ante Platense en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, por la final del Trofeo de Campeones.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán retener el título ante el Marrón, en una jornada donde Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, el cual, estará acompañado por Pablo Dóvalo desde el VAR. A su vez, la televisación quedará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Además, transmite el equipo de la Supertransmi en FM La Redonda 100.3.

En este sentido, Leones y Calamares, campeones del Torneo Clausura y Apertura respectivamente, se miden por la quinta edición del Trofeo de Campeones organizado por la Liga Profesional de Fútbol, en donde los de la Capital bonaerense disputarán su segunda final consecutiva. Cabe recordar, que en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.

Estudiantes tiene una nueva cita con la gloria, en donde intentará seguir agigantando su historia dentro del fútbol. El equipo llega a esta instancia con un cúmulo de sensaciones y sentimientos, entrelazados de euforia, valentía, entusiasmo y cansancio, debido a lo que fue la obtención del Torneo Clausura el sábado pasado, donde venció por penales a Racing, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario.

Pese a la resaca de carnaval, y la baja de futbolistas, el Pincha sale a la cancha a poner el cuerpo y hacerle frente a un rival, que llega con técnico nuevo y más descansado, ya que no juega desde el 17 de noviembre, donde perdió 3-0 ante Gimnasia en condición de local.

De todos modos, el cuadro albirrojo está preparado para jugar su final número 27 en la historia, de las cuales, siete fueron bajo la conducción técnica de Domínguez. Por su parte, de las definiciones que disputó en 15 oportunidades se consagró, mientras que en las restantes se quedó con el subcampeonato.

Con lo que respecta a lo futbolístico, Estudiantes no llega con todos las piezas del rompecabezas en condiciones, ya que la final del fin de semana pasado, además de coronarlo como campeón, le trajo complicaciones al DT en el armado del equipo, con las lesiones de Santiago Arzamendia y Tiago Palacios.

El marcador de punta izquierdo quedó descartado para el encuentro de esta tarde, tras sufrir un esguince de rodilla. Mientras que el volante ofensivo, que tuvo un desgarro, realizó trabajos durante la semana para recuperarse, pero no está al cien por ciento.

Sin embargo, el lateral izquierdo será Gastón Benedetti. En tanto que la duda que tuvo el DT en los días previos fue en la mitad del terreno.

Se trata de dos nombre para un puesto. En la pulseada por el lugar de Palacios están los juveniles Mikel Amondarain y Joaquín Tobio Burgos.

Pese a la duda de definir entre el oriundo de Bavio y el de Chascomús, todo indicaría que el entrenador se inclinaría por el extremo, para tener una mayor posesión del juego en el ataque, y dejar más liberados a los tres volantes.

Por otro lado, el resto del equipo serían los mismos protagonistas que fueron titulares ante la Academia en Santiago del Estero. Si bien, Santiago Núñez y Guido Carrillo terminaron con lo justo la final pasada, ambos trabajaron con normalidad durante la semana, por lo cual, el Barba confía en ellos para que sean de la partida.

En la vereda de enfrente, está Platense, el vigente campeón del Torneo Apertura, que hace más de un mes que se encuentra inactivo, pero que quiere sumar su segunda estrella, a pesar de tener un segundo semestre para el olvido, donde sumó 12 puntos, producto de 2 triunfos, 6 empates y 8 derrotas.

Luego de la salida de la dupla Orsi-Gómez, el nivel del equipo cayó considerablemente, lo que generó que terminé último en la tabla de posiciones. Por más que tras la renuncia de los entrenadores campeones, Kily González se hizo cargo de la conducción técnica, el cuadro marrón nunca encontró el rumbo.

Es por eso, que con la llegada de Walter Zunino, el equipo espera levantar cabeza, y nada menos que en una final ante el último campeón del fútbol argentino que llega envalentonado.

Con estos condimentos, esta tarde se define al ganador del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense, donde el Pincha busca cerrar un año soñado, luego de una temporada con varios altibajos, para comenzar con todo un 2026 repleto de desafíos, tanto en el plano nacional como continental.