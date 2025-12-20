Hoy

BALLET

La Bayadera.- A las 20 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entrada gratis con reserva.

MÚSICA

Gustavo Giordano + Karina Ranni de “Las Primas”.- A las 12 en 31 y 50. Show bailable.

Narvales.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Wos.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, en el marco de Noches Capitales.

Fiesta Bresh.- A las 23:59 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables

Torio Trío.- A las 21 en Osadía, 5 entre 63 y 64, grupo solista del guitarrista de Estelares, Víctor Bertamoni, con influencias que van desde la música country al tango. Completan el trío de música instrumental , Sebastián Loreto en batería y Julio Rigoli en bajo.

Cocoliche.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Valeria & Pablo: noche de acústico.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Duck Cassiba Crouzeilles Trío.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 N° 52, City Bell.

Cuarta Noche de los Templos.- A las 20 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, se realizará la apertura del Templo con un breve concierto en el que participarán María Rosa Hourbeigt, Susana Paladino y Florencia Rodríguez Botti. Entrada libre y gratuita.

Tributo a Luciano Pereyra.- A las 21 en Resto Bar G, 71 entre 17 y 18, se realiza Feria Las Pepis y el único tributo a Luciano Pereyra por Nico Urquiza.

TEATRO

De Profesión Maternal.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, cierre de la 29 maratón teatral “Corramos detrás de las ideas” con esta obra de Griselda Gambaro, a cargo de la compañía teatral @loinvocante. Con Alina Ríos, David Martínez y Daniela Pitteri. Dirección: David Martínez

¡No te hagas el loco!.- A las 18 y 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Los árboles mueren de pie.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 (Urquiza) entre 462 y 464. Lumen Artis invita a la presentación de la célebre obra de Alejandro Casona, interpretada por el grupo Gente de Teatro.

Muestra de fin de año de Cronopia 1.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presentan: “El amor y la energía lunar”; “Dejar es fácil”; “Consorcio astral”. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e Ivana Barcelona, e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra de fin de año de Cronopia 2.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, presentan “Heridas de la infancia”. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra de fin de año de Cronopia 3.- A las 22.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta “Es lo mismo pero no es igual”, monólogos femeninos. Con guion y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnas de Escenario 40.

INFANTIL

Guerreras doradas.- A las 17 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Un show infantil lleno de música, magia y valentía.

EVENTOS

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 A 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.

Navidad Geek.- De 15 a 22 en el Planetario de la UNLP, Paseo del Bosque, con entrada libre y gratuita. Organizado por @Bazingatiendageek, se ofrecerán actividades recreativas pensadas para todos los públicos: stands de productos originales de cómics, anime, cine, cultura pop, k-wai, propuestas gastronómicas temáticas, música en vivo, talleres para niños y shows musicales que mantendrán la energía de la fiesta hasta el cierre.

Mañana

BALLET

La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entrada gratis con reserva.

MÚSICA

Sergio Pángaro & Baccarat.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 N° 52, City Bell.

Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, grupo de Folk Celta. Gratis.

Mel Muñiz & Juan Pablo de Mendonça.- A las 21 en Casabar, City Bell.

TEATRO

Muestra de fin de año de Cronopia 4.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presentan: “Sueldos, deudas y sobrevivientes”; “Monólogo de acuario”; y “Mercurio retrógrado”. Con guion y dirección de Rodrigo Mauregui e Ivana Barcelona, e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra de fin de año de Cronopia 5.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta “Es lo mismo pero no es igual”, monólogos masculinos. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Maybe.- A las 20.30 en Area Chica, Boulevard 83 esquina 34, de Raymond Carver con dirección de José “Pollo” Canevaro.

INFANTILES

Los Noeles de Noel.- A las 19.30 en La Nonna, 3 esquina 47, tradicional cuento navideño que vuelve al teatro local, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer.

EVENTOS

K-Pop LP City: especial navideño.- De 12 a 19 en el Club Ateneo, calle 39 Nº 215, entre 115 y 116. Habrá concurso fandancer, invitados, zona gamer, just dance, gastronomía, stands comerciales, ilustradores, random dance, bloques, sorteos y bolsas de regalo.

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 14 y de 16 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.

Lunes

EVENTOS

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 14 y de 16 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.

Martes

EVENTOS

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.