Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Espectáculos

Agenda

Agenda

Wos

20 de Diciembre de 2025 | 03:38
Edición impresa

Hoy

BALLET

La Bayadera.- A las 20 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entrada gratis con reserva.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Guía de cines

LE PUEDE INTERESAR

Las fotos de los famosos y sus hijos en la avant premiere de “ Era cretacica 2”

MÚSICA

Gustavo Giordano + Karina Ranni de “Las Primas”.- A las 12 en 31 y 50. Show bailable.

Narvales.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Wos.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, en el marco de Noches Capitales.

Fiesta Bresh.- A las 23:59 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables

Torio Trío.- A las 21 en Osadía, 5 entre 63 y 64, grupo solista del guitarrista de Estelares, Víctor Bertamoni, con influencias que van desde la música country al tango. Completan el trío de música instrumental , Sebastián Loreto en batería y Julio Rigoli en bajo.

Cocoliche.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Valeria & Pablo: noche de acústico.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Duck Cassiba Crouzeilles Trío.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 N° 52, City Bell.

Cuarta Noche de los Templos.- A las 20 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, se realizará la apertura del Templo con un breve concierto en el que participarán María Rosa Hourbeigt, Susana Paladino y Florencia Rodríguez Botti. Entrada libre y gratuita.

Tributo a Luciano Pereyra.- A las 21 en Resto Bar G, 71 entre 17 y 18, se realiza Feria Las Pepis y el único tributo a Luciano Pereyra por Nico Urquiza.

TEATRO

De Profesión Maternal.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, cierre de la 29 maratón teatral “Corramos detrás de las ideas” con esta obra de Griselda Gambaro, a cargo de la compañía teatral @loinvocante. Con Alina Ríos, David Martínez y Daniela Pitteri. Dirección: David Martínez

¡No te hagas el loco!.- A las 18 y 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Los árboles mueren de pie.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 (Urquiza) entre 462 y 464. Lumen Artis invita a la presentación de la célebre obra de Alejandro Casona, interpretada por el grupo Gente de Teatro.

Muestra de fin de año de Cronopia 1.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presentan: “El amor y la energía lunar”; “Dejar es fácil”; “Consorcio astral”. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e Ivana Barcelona, e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra de fin de año de Cronopia 2.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, presentan “Heridas de la infancia”. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra de fin de año de Cronopia 3.- A las 22.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta “Es lo mismo pero no es igual”, monólogos femeninos. Con guion y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnas de Escenario 40.

INFANTIL

Guerreras doradas.- A las 17 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Un show infantil lleno de música, magia y valentía.

EVENTOS

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 A 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.

Navidad Geek.- De 15 a 22 en el Planetario de la UNLP, Paseo del Bosque, con entrada libre y gratuita. Organizado por @Bazingatiendageek, se ofrecerán actividades recreativas pensadas para todos los públicos: stands de productos originales de cómics, anime, cine, cultura pop, k-wai, propuestas gastronómicas temáticas, música en vivo, talleres para niños y shows musicales que mantendrán la energía de la fiesta hasta el cierre.

Mañana

BALLET

La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entrada gratis con reserva.

MÚSICA

Sergio Pángaro & Baccarat.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 N° 52, City Bell.

Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, grupo de Folk Celta. Gratis.

Mel Muñiz & Juan Pablo de Mendonça.- A las 21 en Casabar, City Bell.

TEATRO

Muestra de fin de año de Cronopia 4.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presentan: “Sueldos, deudas y sobrevivientes”; “Monólogo de acuario”; y “Mercurio retrógrado”. Con guion y dirección de Rodrigo Mauregui e Ivana Barcelona, e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra de fin de año de Cronopia 5.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta “Es lo mismo pero no es igual”, monólogos masculinos. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Maybe.- A las 20.30 en Area Chica, Boulevard 83 esquina 34, de Raymond Carver con dirección de José “Pollo” Canevaro.

INFANTILES

Los Noeles de Noel.- A las 19.30 en La Nonna, 3 esquina 47, tradicional cuento navideño que vuelve al teatro local, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer.

EVENTOS

K-Pop LP City: especial navideño.- De 12 a 19 en el Club Ateneo, calle 39 Nº 215, entre 115 y 116. Habrá concurso fandancer, invitados, zona gamer, just dance, gastronomía, stands comerciales, ilustradores, random dance, bloques, sorteos y bolsas de regalo.

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 14 y de 16 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.

Lunes

EVENTOS

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 14 y de 16 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.

Martes

EVENTOS

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Wos

Sergio Pángaro

La Bayadera

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Un partido que podría ser el adiós de varios

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de Espectáculos

“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos

Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda

Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio

Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
La Ciudad
Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación
La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo
El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público
Policiales
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla