La marea albirroja partió rumbo a San Nicolás para alentar a Estudiantes

Desde temprano, la mística volvió a rodar por las calles de La Plata. Con camisetas albirrojas, banderas asomando por las ventanillas y bombos marcando el pulso del viaje, los hinchas de Estudiantes de La Plata comenzaron este sábado una nueva caravana rumbo a San Nicolás, donde el Pincha enfrentará a Platense.

Micros repletos, autos particulares y grupos familiares dieron forma a una postal clásica del fútbol argentino: la pasión en movimiento. El punto de destino es el Estadio Único de San Nicolás, escenario que volverá a teñirse de rojo y blanco con miles de hinchas que no conciben otra forma de alentar que estando presentes, sin importar los kilómetros ni el horario.

El clima de viaje fue de fiesta desde el arranque. Mate compartido, canciones que se repiten de generación en generación y la expectativa intacta por un partido decisivo. Entre selfies grupales y abrazos, se mezclaron jóvenes, históricos del tablón y familias enteras que hicieron del viaje una ceremonia más del calendario futbolero.

La propia cuenta oficial del club sintetizó el sentimiento colectivo con un mensaje que rápidamente se replicó entre los hinchas:

“Una nueva caravana en marcha. ¡Destino San Nicolás!”

No es un viaje más. Para Estudiantes y su gente, cada salida es una reafirmación de identidad. La ruta se convierte en tribuna y el colectivo, en previa. Así, kilómetro a kilómetro, la ilusión albirroja avanza con la convicción de siempre: acompañar al equipo donde juegue, como marca la historia.

Estudiantes viajó y ya descansa en Ramallo de cara a Platense

Estudiantes cierra la temporada 2025 disputando otro título: el Trofeo de Campeones, donde se medirá ante Platense en San Nicolás. La numerosa comitiva que dispuso Eduardo Domínguez ya descansa en Ramallo, a menos de 30 km de la sede. Muchos juveniles en la nómina.

Después del entrenamiento breve de hoy, Domínguez dispuso que sean 31 los jugadores que viajen y queden concentrados. Fiel a lo que han sido la mayoría de los partidos de playoffs, el DT decidió entrenar con un grupo numeroso, y viajar con los mismos a cada juego. De cara a mañana, queda resolver una duda: Tiago Palacios presenta una sobrecarga y podría no ser parte del equipo titular. En el caso de que la molestia le impida jugar, el designado para ocupar ese lugar es un surgido de la casa, como Joaquín Tobio Burgos. Además, Benedetti reemplazará al lesionado Arzamendia.