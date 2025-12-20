Buena semana para el riesgo país y los dólares

El dólar oficial minorista cotizó sin cambios a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.474,10 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450. El blue bajó a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta. El dólar contado con liquidación (CCL) bajó a $1.546,98 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,7%. El MEP retrocedió a $1.494,62 y la brecha con el dólar oficial es de 3,1%. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Por el lado de la renta fija, los bonos en dólares retrocedieron, pero acumularon un avance de hasta el 4,1% en la semana. En este contexto, el riesgo país cedió casi 9% a nivel semanal y se ubicó por encima de los 570 puntos básicos. En la jornada previa, un mejor dato de la inflación al esperado en EEUU reactivó el entusiasmo por una nueva baja de interés por parte de la Fed.

Los títulos soberanos cerraron con mayoría de bajas en Wall Street: marcan caídas de hasta el 0,4% de la mano del Global 2038 y el Global 2041, mientras que el nuevo Bonar 2029N (AN29) cayó 0,2%.

Pese a las caídas de este viernes, los bonos argentinos en dólares mostraron esta semana subas generalizadas de hasta el 4,1% liderados por el Bonar 2041 y el Global 2041 (+3,6%).

Así, el riesgo país subió en torno a los 573 puntos básicos, luego de que el pasado miércoles por la mañana tocara su nivel más bajo en más de 7 años y 4 meses, al llegar a los 555 puntos básicos. En la semana, el indicador cayó 8,8% (55 unidades) en la semana.

En tanto, los ADRs operaron con mayoría de bajas de hasta 2,6% de la mano de Banco Macro y Banco Supervielle, seguido de Telecom que perdió 2,2%. A contramano, Edenor subió 1,3% y Edenor lo hizo 0,7%.

El S&P Merval cayó 0,8% a 3.139.466,650 puntos, mientras que en dólares cayó 1% a 2.017,90 puntos. Los papeles operaron con mayoría de bajas encabezados por Banco Macro, que retrocedió 2,9%. En contraste, Banco de Valores subió 2%.