Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV

Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Premier League
09:30 Newcastle │ Chelsea DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Bournemouth │ Burnley DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Brighton │ Sunderland DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Manchester City │ West Ham DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Wolverhampton │ Brentford DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 Tottenham Hotspur │ Liverpool DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Leeds │ Crystal Palace DISNEY + PREMIUM ESPN
Liga de España
10:00 Oviedo │ Celta de Vigo DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
12:00 Levante │ Real Sociedad DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 4
14:30 Osasuna │ Alavés DSPORTS / DGO
17:00 Real Madrid │ Sevilla DSPORTS / DGO
Bundesliga de Alemania
11:30 Hamburgo │ Eintracht Frankfurt DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:30 Augsburg │ Werder Bremen DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 FC Koln │ Union Berlin DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Stuttgart │ Hoffenheim DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Wolfsburg │ Freiburg DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 RB Leipzig │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM ESPN
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
Serie A de Italia
14:00 Lazio │ Cremonese DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
16:45 Juventus │ Roma DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
Copa de Francia
11:30 St. Maur Lusitanos │ Lille DSPORTS / DGO
14:30 Lyon La Duchere │ Toulouse DSPORTS / DGO
17:00 Vendée Fontenay Foot │ PSG DSPORTS + / DGO
Boxeo de Primera
22:00 J. Rosa │ J. Ilharregui TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
22:00 J. Meza │ A. Vázquez TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
Eredivisie de Países Bajos
16:00 NEC │ Ajax DISNEY + PREMIUM ESPN NFL
Fútbol Americano
19:00 Washington Commanders │ Philadelphia Eagles DGO DISNEY + PREMIUM
ESPN
22:00 Chicago Bears │ Green Bay Packers DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
ESPN Knockout
23:00 Argi Cortes │ Yahir Frank DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
EFL Championship
09:30 Southampton │ Coventry City DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 5 FOX SPORTS
11:30 Ipswich │ Sheffield DGO FOX SPORTS
Segunda división de España
14:30 Leganés │ Sporting Gijón DSPORTS / DGO
17:00 Las Palmas │ Cultural Leonesa DSPORTS / DGO
Top 14 de Francia
12:25 La Rochelle │ Bayonne DISNEY + PREMIUM ESPN Premiership Rugby (Inglaterra)
14:20 La Rochelle │ Bayonne DISNEY + PREMIUM ESPN UCI Cyclo-Cross World Championships
09:30 Antwerpen: Mujeres Elite DSPORTS 2 / DGO
11:00 Antwerpen: Mujeres Elite DSPORTS 2 / DGO Next
Gen ATP Finals
13:00 Semifinales DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3 MMA: PFL Temporada Regular
13:00 Finals DSPORTS FIGHT / DGO Carburando
14:00 TC 2000 TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY Superliga de Turquía
14:00 Besiktas │ Rizespor DGO FOX SPORTS
Campeonato Mundial Masculino de Clubes de la FIVB
15:00 Semifinal 1 DSPORTS / DGO
18:30 Semifinal 2 DSPORTS 2 / DGO Liga ACB
17:00 Burgos │ Manresa DGO FOX SPORTS
Padel Argentina Máster
17:00 Semifinal FOX SPORTS 2 Road to Australia
17:30 Final Femenina DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
19:00 Final Masculina DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
