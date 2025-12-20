Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Deportes

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV

20 de Diciembre de 2025 | 10:17

Escuchar esta nota

Premier League

09:30 Newcastle │ Chelsea DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Bournemouth │ Burnley DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Brighton │ Sunderland DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Manchester City │ West Ham DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Wolverhampton │ Brentford DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 Tottenham Hotspur │ Liverpool DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Leeds │ Crystal Palace DISNEY + PREMIUM ESPN

Liga de España

10:00 Oviedo │ Celta de Vigo DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
12:00 Levante │ Real Sociedad DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 4
14:30 Osasuna │ Alavés DSPORTS / DGO
17:00 Real Madrid │ Sevilla DSPORTS / DGO

Bundesliga de Alemania

11:30 Hamburgo │ Eintracht Frankfurt DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:30 Augsburg │ Werder Bremen DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 FC Koln │ Union Berlin DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Stuttgart │ Hoffenheim DISNEY + PREMIUM ESPN 
11:30 Wolfsburg │ Freiburg DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 RB Leipzig │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM ESPN

Serie A de Italia

14:00 Lazio │ Cremonese DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
16:45 Juventus │ Roma DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

Copa de Francia
 
11:30 St. Maur Lusitanos │ Lille DSPORTS / DGO
14:30 Lyon La Duchere │ Toulouse DSPORTS / DGO
17:00 Vendée Fontenay Foot │ PSG DSPORTS + / DGO

Boxeo de Primera

22:00 J. Rosa │ J. Ilharregui TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY 
22:00 J. Meza │ A. Vázquez TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

Eredivisie de Países Bajos

16:00 NEC │ Ajax DISNEY + PREMIUM ESPN NFL 

Fútbol Americano

19:00 Washington Commanders │ Philadelphia Eagles DGO DISNEY + PREMIUM
ESPN
22:00 Chicago Bears │ Green Bay Packers DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
ESPN Knockout
23:00 Argi Cortes │ Yahir Frank DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2 

EFL Championship

09:30 Southampton │ Coventry City DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 5 FOX SPORTS
11:30 Ipswich │ Sheffield DGO FOX SPORTS

Segunda división de España

14:30 Leganés │ Sporting Gijón DSPORTS / DGO
17:00 Las Palmas │ Cultural Leonesa DSPORTS / DGO

Top 14 de Francia

12:25 La Rochelle │ Bayonne DISNEY + PREMIUM ESPN Premiership Rugby (Inglaterra)
14:20 La Rochelle │ Bayonne DISNEY + PREMIUM ESPN UCI Cyclo-Cross World Championships
09:30 Antwerpen: Mujeres Elite DSPORTS 2 / DGO
11:00 Antwerpen: Mujeres Elite DSPORTS 2 / DGO Next 

Gen ATP Finals

13:00 Semifinales DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3 MMA: PFL Temporada Regular
13:00 Finals DSPORTS FIGHT / DGO Carburando
14:00 TC 2000 TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY Superliga de Turquía
14:00 Besiktas │ Rizespor DGO FOX SPORTS

Campeonato Mundial Masculino de Clubes de la FIVB

15:00 Semifinal 1 DSPORTS / DGO
18:30 Semifinal 2 DSPORTS 2 / DGO Liga ACB
17:00 Burgos │ Manresa DGO FOX SPORTS

Padel Argentina Máster

17:00 Semifinal FOX SPORTS 2 Road to Australia
17:30 Final Femenina DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
19:00 Final Masculina DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3

