Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia

Los docentes de la rama Artística del Nivel Superior del sistema educativo bonaerense convocaron para este lunes, en La Plata, a una jornada de protesta en rechazo a una reciente resolución de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que, según sostienen, "permite a los equipos de conducción la elección discrecional de profesores".
El reclamo se llevará a cabo durante la mañana en la Dirección de Educación Artística (DEAr), en la Torre Administrativa I de 12 entre 50 y 51, para manifestar un "rechazo total a la resolución 6179/2025".
Los manifestantes señalan que la norma fue firmada por el ahora exministro de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, antes de presentar su renuncia, y la califican como "antiestatutaria, arbitraria, inconsulta y contraria a los derechos de todos los docentes".
Según plantean, "bajo la fachada de 'Concursos de Oposición' se permite la selección discrecional de docentes por parte de los equipos de conducción". En esa línea, denunciaron una "desarticulación de la Rama Superior Artística" y enfatizaron que la medida implica una "devaluación de los títulos" habilitantes.
Asimismo, sostuvieron que la resolución representa un "atropello por parte de las autoridades del Gobierno provincial y del Ministerio de Educación".
La jornada es impulsada por un grupo de unos 60 docentes de diferentes instituciones de Artística Superior de toda la provincia, ante la inminente aplicación de la normativa.
Durante la concentración en la DEAr, se hará entrega de un documento conjunto con los fundamentos del rechazo, los cuales "ya fueron analizados y debatidos en asambleas y reuniones institucionales y distritales a través de la autoconvocatoria docente".
