Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Política y Economía |Presión fiscal local en la mira del Gobierno

Caputo vs. intendentes por tasas municipales

Tras el aumento de una tasa ambiental en Pilar, Economía lanzó un portal que compara impuestos locales en todo el país

Caputo vs. intendentes por tasas municipales

ofensiva de luis caputo contra los intendentes por tasas/archivo

20 de Diciembre de 2025 | 02:29
Edición impresa

El incremento de la Tasa de Protección Ambiental que dispuso el intendente de Pilar, Federico Achával, reavivó un conflicto latente entre el Gobierno nacional y los municipios por la presión impositiva local. El caso volvió a colocar en el centro de la escena a las tasas que cobran las comunas, justo cuando el equipo económico busca mostrar una baja sostenida de impuestos a nivel nacional.

Luego de semanas de cruces públicos, el Ministerio de Economía lanzó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne y exhibe información sobre tasas locales en todo el país. El sitio presenta un mapa interactivo que detalla qué tributos cobra cada municipio, cuáles son las bases imponibles y qué alícuotas se aplican a distintos sectores económicos, desde industrias hasta hipermercados y entidades financieras.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el objetivo es facilitar comparaciones entre jurisdicciones y exponer diferencias significativas en los niveles de carga fiscal. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el relevamiento muestra que Pilar aplica una alícuota del 4,5% a hipermercados, mientras que Lanús llega al 6%. En la Tasa de Seguridad e Higiene industrial, distritos como La Plata, San Vicente, Ensenada y Berisso cobran el 1% sobre los ingresos brutos, frente a valores sensiblemente menores en otros municipios.

El ministro Luis Caputo tomó el lanzamiento como parte de una ofensiva política. “Mientras desde el Gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15.000 millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo”, escribió en redes sociales. Según el titular de Economía, esos costos terminan trasladándose a precios y afectan tanto a empresas como a consumidores.

Puertas adentro del Gobierno admiten que la Nación no tiene herramientas legales para intervenir sobre las tasas municipales, que dependen de ordenanzas locales. Por eso, la estrategia apunta a la exposición pública y a instalar el debate en la antesala de una eventual reforma tributaria estructural, que podría incluir un nuevo pacto fiscal.

La discusión también roza a las provincias, en especial por el impuesto a los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento subnacional. Caputo reconoció ante empresarios que no hay margen inmediato para forzar una baja coordinada. Con el superávit fiscal como límite, el conflicto con intendentes y gobernadores promete seguir abierto y con alto voltaje político.

En ese contexto, intendentes bonaerenses consultados en privado sostienen que las tasas locales compensan la quita de transferencias nacionales y el aumento de costos operativos, como servicios y mantenimiento urbano. Señalan además que muchas comunas quedaron con márgenes financieros estrechos.

 

